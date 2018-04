La Barbie svela il suo cognome

vanityfair

: Mattel svela il cognome di Barbie e internet impazzisce - FEMsrl : Mattel svela il cognome di Barbie e internet impazzisce - globalistIT : #Barbie ha un cognome! Un #tweet della bambola svela l'arcano - CatelliRossella : Mattel svela il cognome di Barbie e internet impazzisce -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Chi è Barbara Millicent Roberts? È la bambola più famosa del mondo, la. Finora nessuno era a conoscenza del suo nome completo, ma in occasione della giornata dei fratelli, sull’account Twitter diè comparso un post di auguri, rivolto a tutto il pianeta, dalle «sorelle Roberts» (il clan include anche la sorella minore Skipper, Stacie e Chelsea). https://twitter.com//status/983811897446289409 A quasi 60 anni dalla sua nascita (nel 1959 è stata presentata all’American International Toy Fair di New York), finalmente è statoto l’arcano: sembra che Ruth Handler, la sua creatrice, le abbia dato il nome della figlia. Negli anniha avuto diversi volti, ispirati a tante celebrità, diverse tonalità di pelle e diversi tipi di corpo. Ha percorso oltre 180 carriere e ha avuto più di 40 diverse nazionalità. L’anno scorso ha anche indossato per la prima volta l’hijab, ...