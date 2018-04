Kingdom Come | Deliverance? Volevamo realizzare Read Dead Redemption con le

Kingdom Come : Deliverance - la patch 1.4.2 disponibile da ora : Le missioni interessate da questo bug includono Sport of kings, Pestilence, Questions and Answers. Risolto il problema con Erik mancante nella quest The Die is Cast. Altre correzioni minori. Problemi ...

Pubblicato un documentario di 50 minuti dedicato a Kingdom Come : Deliverance : Una delle uscite di quest'anno più apprezzate dai giocatori è stata sicuramente quella di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale già protagonista della nostra recensione.Oggi il gioco torna sotto i riflettori grazie a Vortex, che ha rilasciato quasi un'ora di documentario sul lancio di Kingdom Come: Deliverance. Questo video descrive le speranze e i sogni del team di sviluppo (riguardo al lancio del gioco), così Come le reazioni alle prime ...

Kingdom Come : Deliverance - ecco come si mostra a settaggi Ultra con l'HD Texture Pack : Warhorse Studios ha lanciato un nuovo Texture Pack ufficiale ad alta risoluzione per la versione PC di Kingdom come: Deliverance.come segnala DSOgaming, possiamo vedere insieme il risultato di questo pacchetto di Texture ad altissima risoluzione, in 4K per la precisione, in alcuni screenshot catturati in gioco con impostazioni grafiche rigorosamente impostate al massimo.Il miglioramento visivo è quanto di meglio potremo ottenere senza ricorrere ...

Kingdom Come Deliverance : tantissimi i contenuti aggiunti dalla patch 1.4 : Continua il supporto di Warhorse Studios a Kingdom Come: Deliverance, l'RPG dello studio ceco che si è recentemente aggiornato con la patch 1.4. L'aggiornamento introduce tante novità al titolo e corregge oltre 200 bug minori segnalati dai giocatori.Come riporta VG24/7 la patch introduce la personalizzazione di barba e capelli di Henry, il protagonista di Kingdom Come: Deliverance, e presenta un nuovo evento pasquale nel quale dovremo dare la ...

Kingdom Come Deliverance su PC offre enormi upgrade rispetto alle console - analisi comparativa : Avendo dato già uno sguardo ravvicinato alle quattro versioni console di Kingdom Come Deliverance, una cosa è chiara: questo è un gioco molto pesante realizzato con un engine che storicamente favorisce l'hardware PC. Xbox One X spicca nel gruppo console con performance migliorate e una risoluzione 1440p, ma ci sono dei cali di frame-rate nella sfera dei 20fps su tutte le versioni, accompagnati da pop-in molto evidente e lunghi tempi di ...

Kingdom Come Deliverance Recensione - un RPG medievale troppo prezioso per fermarsi ai bug : Ci sono certe esperienze videoludiche che o le ami o le odi. Non esistono mezze misure, non c’è aggiornamento o contenuto aggiuntivo che tenga per riaccendere la fiamma in una produzione che proprio non si è riusciti a mandar giù, così Come al contrario non importa quanto un titolo sia difettoso se l’idea alla base ha qualcosa di rivoluzionario, originale, a tratti epocale per il suo genere di appartenenza. Kingdom Come Deliverance appartiene ai ...

Una mod rende ancora più punitivo Kingdom Come : Deliverance : All'uscita di Kingdom Come: Deliverance, una buona parte dei giocatori si è lamentata dell'eccessiva difficoltà del gioco, chiedendo a gran voce l'intervento della community dei modder che hanno subito pubblicato una serie di mod in grado di facilitare alcune meccaniche dell'RPG di Warhorse Studios.Non deve averla pensata allo stesso modo l'utente Knoxogoshi, che Come riporta PC Gamer in questi giorni ha pubblicato la mod Ultimate Realism ...

L'orgoglio di Daniel Vavra : "Kingdom Come : Deliverance verrà utilizzato in un corso di storia all'università" : Per quanto non si tratti esattamente di una produzione in tutto e per tutto AAA, Kingdom Come: Deliverance è indubbiamente una delle uscite più importanti di questo inizio 2018. Mentre nel nostro editoriale ci chiediamo se si tratti di un gioco che forse non meritiamo, una interessante curiosità non può che sottolineare la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella ricreazione, dal punto di vista storico, del setting.Come segnalato da ...

Kingdom Come : Deliverance è il gioco che non ci meritiamo? - editoriale : Kingdom Come: Deliverance è un titolo che dal giorno della sua uscita ha fatto molto parlare di sé, non sempre con toni entusiastici. Giusto qualche giorno fa gli youtuber Quei Due Sul Server hanno pubblicato un video in cui demolivano da cima a fondo l'opera di Warhorse. Le risposte in merito non sono tardate ad arrivare, sia da parte dei giocatori che da vari membri della stampa specializzata. C'è chi concorda con il giudizio della coppia e ...

Kingdom Come Deliverance : ecco un ispirato trailer con i voti della critica : Warhorse Studios ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Kingdom Come: Deliverance, il peculiare RPG dello studio di Praga tanto apprezzato dai giocatori quanto criticato per una realizzazione tecnica non proprio impeccabile. Il trailer, chiamato "Accolades", evidenzia Come il gioco sia riuscito a raccogliere tantissimi voti positivi nonostante i propri difetti.In Kingdom Come: Deliverance prenderemo i panni del giovane Henry nella ...

Kingdom Come Deliverance si aggiorna : Kingdom Come Deliverance si aggiorna su PC, introducendo novità non indifferenti, tra cui la possibilità di salvare i progressi di gioco all’uscita dallo stesso. Kingdom Come Deliverance: Disponibile la patch 1.3 Con la patch 1.3 di Kingdom Come Deliverance, troviamo le seguenti novità e migliorie: Possibilità di salvare la partita all’uscita dal gioco, in maniera automatica (Questo metodo si ...

La tecnologia di Kingdom Come Deliverance riesce a veicolare la sua ambiziosa visione? - analisi comparativa : Concettualmente, Kingdom Come Deliverance è una proposta interessante. Come sarebbe la formula di The Elder Scrolls se fosse adattata a una location del mondo reale, magari di un determinato periodo storico? E se la tecnologia del motore di Skyrim, ormai non più all'avanguardia, fosse sostituita dal più potente engine disponibile sul mercato?Questo ambizioso progetto di debutto dello sviluppatore ceco Warhorse Studios è un RPG che è stato ...

Un DLC gratuito di Kingdom Come : Deliverance è in sviluppo : Kingdom Come: Deliverance è stato pubblicato da circa un mese e ha già raggiunto vendite superiori al milione di copie, senza dubbio un ottimo risultato per un titolo finanziato tramite Kickstarter il cui sviluppo è durato quasi 8 anni. Come saprete il lavoro non è ancora finito in quanto gli sviluppatori sono ancora al lavoro per sistemare i vari bug che ancora affliggono il gioco.Molti finanziatori del progetto hanno però criticato i ragazzi ...

Kingdom Come Deliverance : posticipata la patch 1.3 : Kingdom Come: Deliverance è arrivato sul mercato afflitto da una miriade di bug, e in queste settimane che seguono il lancio gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per pubblicare delle patch che possano risolvere il maggior numero di problemi segnalati dai fan. Il prossimo update atteso su PC, PS4 e Xbox One è l'1.3, che però è stato recentemente posticipato e non vedrà la luce prima di qualche giorno.A darne l'annuncio è stato lo stesso ...