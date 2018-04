Juventus | Zanetti punge i bianconeri | “Abbiamo capito perchè nel ’98…”

serieanews

: Inter, Zanetti: 'Juventus e Napoli meritano di lottare assieme fino al termine, la lotta scudetto è avvincente' - SiamoPartenopei : Inter, Zanetti: 'Juventus e Napoli meritano di lottare assieme fino al termine, la lotta scudetto è avvincente' - HilmanRachman2 : RT @lajuvestelle: Juventus 2006/07 (4-4-2): Gianluigi Buffon; Alessandro Birindelli, Robert Kovac, Jean-Alain Boumsong, Federico Balzaretti… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)- Javierai microfoni di “On Sport”. L’ex capitano nerazzurro ha commentato l’annata del 1998. Parole forti e decise. ABBIAMOPERCHE’ NON VINCEVAMO…ha così dichiarato: “Simoni? Per noi era come un padre. Ha costruito una squadra molto forte, ci sentivamo parte di una famiglia che ciascuno di … L'articolo: “Abbiamonel ’98…” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....