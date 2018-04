Juventus | Pjanic e Mandzukic in ripresa | lavorano in parte con il gruppo

Con Pjanic in campo la Juventus gioca meglio e vince di più : TORINO - Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Tra i grandi classici in tema di aforismi di incerta provenienza, che nemmeno Google o la polverosa enciclopedia della nonna sono in grado di ...

Juventus news - Pjanic stringe i denti per il Napoli : ecco come sta il bosniaco : Il numero 5 bianconero non intende perdersi la sfida scudetto di domenica sera. D'altronde, la Signora senza di lui fatica

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Crotone-Juventus - Allegri : “Gioca Higuain. Su Benatia decide la società. Vice Pjanic? Giocherà…” : Crotone-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri ha commentato la vigilia della sfida contro il Crotone annunciando importanti novità e commentando anche il caso Benatia-Crozza. SULLA POLEMICA Benatia-CROZZA Allegri ha evidenziato: “Su Benatia decide la società, per me può giocare perché Chiellini dovrebbe avere un turno di riposo. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso per centrare […] L'articolo Crotone-Juventus, ...

Infortunio Pjanic/ Ancora dubbi sul problema muscolare del centrocampista bosniaco della Juventus : Infortunio Pjanic, la condizione del centrocampista bosniaco lascia Ancora dubbi: problemi muscolari o semplice affaticamento. Da vedere se recupererà per la gara contro il Napoli.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Juventus - da Pjanic a De Sciglio ecco gli aggiornamenti sugli infortunati : 1 di 4 Successiva TORINO - Non tutti i mali vengono per nuocere. Questo in sintesi il succo delle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri dopo il 3-0 sulla Sampdoria , per il quale si è ...

Juventus - Allegri : 'Grazie Pjanic : senza l'infortunio non avrei inserito Douglas Costa' : Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ...

Juventus. Allegri : "Grazie Pjanic... se no Douglas non entrava" : Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui: ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo ...

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Probabili formazioni / Real Madrid Juventus : diretta tv - orario - le notizie live. Il ritorno di Pjanic : Probabili formazioni Real Madrid Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sui due schieramenti. Sergio Ramos e Dybala sono squalificati, per Allegri c'è anche il dubbio sul modulo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Allegri si affida al 4-3-3. Regia Pjanic. Mandzukic titolare - fuori Cuadrado. Intanto Bernardeschi… : Real Madrid-Juventus, Allegri- Il Bernabeu si prepara ad ospitare il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real ospita la Juventus, forte del 3-0 dell’andata. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Pjanic farà il suo ritorno in Regia. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Mandzukic titolare nella posizione di esterno sinistro. Il […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri si affida al 4-3-3. Regia ...

Real Madrid-Juventus - Pjanic non getta la spugna : “A Madrid per l’impresa. All’andata gara decisa da…” : Real Madrid-Juventus, Pjanic- Assente per squalifica nel match d’andata, Miralem Pjanic non getta la spugna e si prepara a dare battagli al Real Madrid in vista del ritorno. Il centrocampista bianconero ha sottolineato la massima concentrazione in vista del match contro il Benevento in campionato, per poi catapultarsi mente e corpo alla sfida di ritorno […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Pjanic non getta la spugna: “A Madrid ...

Juventus - Pjanic/ “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo - la Champions prima o poi la vinceremo” : Juventus, parla Pjanic: “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo, la Champions prima o poi la vinceremo”. Il centrocampista bianconero intervistato dai microfoni di Sky Sport(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:09:00 GMT)