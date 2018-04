Juventus-Napoli | sold out il settore ospiti

Juventus-Napoli - probabili formazioni : bocciati Dyabala e Mertens : Juventus-Napoli- Pochi giorni al big match tra Juventus e Napoli. Tante le novità delle ultime ore. Massimiliano Allegri sembrerebbe esser indirizzato sul 4-3-3, con la clamorosa esclusione di Paulo Dybala dal 1′ e l’inserimento di Mandzukic e Douglas Costa dall’inizio. Esclusione eccellente anche per Sarri, il quale sarebbe pronto a lasciare fuori Mertens, affidando il […] L'articolo Juventus-Napoli, probabili ...

Napoli - attento all'arbitro Rocchi : con lui tre ko allo Juventus Stadium : C'è anche la scaramanzia da battere. Juventus-Napoli sarà diretta da Gianluca Rocchi, ovvero l'arbitro proprio dell'ultima sfida tra bianconeri e partenopei in campionato a Torino: 29 ottobre 2016, 2-...

Verso Juventus-Napoli - Dybala e Mertens rischiano : Nella settimana di Juve-Napoli aspettiamoci di tutto. Frenate bianconere a Crotone , con rovesci di Simy, , lampi azzurri contro l'Udinese con impennate in classifica da -9 a -4, e nessuna certezza. ...

Serie A - Rocchi arbitrerà Juventus Napoli/ Un solo precedente con gli azzurri quest'anno : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:47:00 GMT)

Serie A - Rocchi arbitrerà Juventus-Napoli : Serie A, Rocchi arbitrerà Juventus-Napoli Sarà Gianluca Rocchi ad arbitrare Juventus-Napoli, lo scontro scudetto in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadium. Spal-Roma è stata affidata a Tagliavento, mentre Chievo-Inter verrà diretta da Valeri. Orsato è stato scelto per Lazio-Samp, mentre Milan-Benevento sarà diretta da Mariani. Le altre: Atalanta-Torino: Aureliano, Cagliari-Bologna: Doveri, Genoa-Verona: Gavillucci, Sassuolo-Fiorentina: ...

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ Juventus NAPOLI/ È già polemica per quella famosa sfida contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Juventus news - Pjanic stringe i denti per il Napoli : ecco come sta il bosniaco : Il numero 5 bianconero non intende perdersi la sfida scudetto di domenica sera. D'altronde, la Signora senza di lui fatica

Juventus-Napoli - Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del colpo scudetto : Juventus-Napoli, Allegri- Archiviato il turno infrasettimanale, Juventus e Napoli si preparano al big match di domenica sera. Allegri dovrà fare i conti con la possibile assenza di Pjanic, ma il centrocampista bosniaco sembrerebbe esser sulla strada del pronto recupero. Sarri, dal canto suo, volerà a Torino a caccia del successo che permetterebbe ai partenopei di […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del ...

Juventus-Napoli - De Magistris : 'Aprite lo Stadium ai tifosi azzurri' : Sarebbe un bel segnale di sport' . Secondo il sindaco partenopeo quella di domenica 'è una grande sfida tra la Juventus squadra che sta vincendo tutto e il Napoli che sta giocando un grande calcio e ...

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Napoli - Hamsik : 'Grande personalità - ora pensiamo alla Juventus' : 'Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla partita con la Juve. Sarà un incontro molto importante che influenzerà in modo significativo la fine della stagione'. ...

Juventus-Napoli - de Magistris : «Ingiusto impedire la trasferta ai tifosi napoletani» : NAPOLI. «Una grande ingiustizia». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris definisce la decisione di vietare la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli ai residenti in Campania. «È un'...

Arbitri Serie A - Juventus-Napoli a Rocchi/ Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Arbitri - Juventus-Napoli a Rocchi. Roma con Tagliavento - Orsato per la Lazio : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big-match decisivo per lo scudetto tra Juventus-Napoli in programma domenica alle 20:45, posticipo della 35/a giornata del campionato di Serie A. Spal-...