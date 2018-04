Juventus-Napoli | sfida a colpi di wags | spalti bollenti per lo scontro scudetto FOTO

Juventus - Mandzukic e Pjanic in ripresa : ottimismo per il Napoli : TORINO - A due giorni dalla grande sfida tra Juventus e Napoli , i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri hanno svolto un allenamento mattutino a Vinovo. Così come accaduto già ieri, alla seduta ...

Juventus-Napoli : sfida scudetto tra due modelli diversi di calcio : I bianconeri dominano per fatturato, valore rosa e diffusione nel mondo ma De Laurentiis , e Sarri, hanno creato una macchina perfetta. O quasi...

Juventus-Napoli - il discorso da brividi di Sarri alla squadra : Juventus-Napoli, si avvicina il match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, scontro per lo scudetto e che vale la stagione. La squadra azzurra è reduce dal successo in rimonta contro l’Udinese mentre i bianconeri dal pareggio contro il Crotone, l’aspetto psicologico adesso è a favore della squadra e questo aspetto può risultare decisivo. Nel frattempo discorso da brividi del tecnico Maurizio Sarri che come riporta il ...

Fiorentina su un giocatore dell'Udinese : insidia Juventus e Napoli? : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , i viola potrebbero interessarsi anche ad Alex Meret , attualmente alla SPAL - con la quale ha fermato i toscani, a suon di parate, due giornate fa - ...

Juventus -Napoli - come vedere la "partita Scudetto" in tv e in streaming : Attesa spasmodica per il big match di campionato Juventus-Napoli: domenica sera all'Alianz Stadium (calcio d'inizio alle ore 20,45) ci si gioca un bel pezzo di Scudetto. Gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione: devono vincere, per...

Juventus-Napoli - solo 1 scommessa su 5 è per il ‘2’ : Allo Stadium non ha mai vinto e, soprattutto, non batte la Juventus in trasferta dall’ottobre del 2009. Il Napoli arriva con questo pesante fardello alla sfida clou della stagione, che può essere la chiave di volta per la rimonta scudetto. Dalla parte di Sarri, però, c’è la statistica esterna degli azzurri, unica imbattuta fuori casa in Serie A. Un record che non basta a spostare gli equilibri del pronostico sulla partita: sul ...

Juventus-Napoli tv - su che canale vederla? Data e orario della partita - come seguirla in streaming e tempo reale : Ci siamo, è tutto pronto per la sfida scudetto: l’appuntamento più importante della stagione del campionato di Serie A di calcio. Domenica 22 aprile alle 20.45 va in scena all’Allianz Stadium di Torino il match per quanto riguarda la 34ma giornata tra i padroni di casa della Juventus ed il Napoli. I bianconeri, dopo un deludente turno infrasettimanale, hanno quattro lunghezze di vantaggio sui campani: a disposizione due risultati su ...

Juventus-Napoli - sold out il settore ospiti : La Gazzetta dello Sport guarda al match tra Juventus e Napoli anche dal punto di vista dell'ordine pubblico: 'Va verso il tutto esaurito il settore destinato ai tifosi del Napoli non residenti in Campania. Nonostante ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : bocciati Dyabala e Mertens : Juventus-Napoli- Pochi giorni al big match tra Juventus e Napoli. Tante le novità delle ultime ore. Massimiliano Allegri sembrerebbe esser indirizzato sul 4-3-3, con la clamorosa esclusione di Paulo Dybala dal 1′ e l’inserimento di Mandzukic e Douglas Costa dall’inizio. Esclusione eccellente anche per Sarri, il quale sarebbe pronto a lasciare fuori Mertens, affidando il […] L'articolo Juventus-Napoli, probabili ...

Napoli - attento all'arbitro Rocchi : con lui tre ko allo Juventus Stadium : C'è anche la scaramanzia da battere. Juventus-Napoli sarà diretta da Gianluca Rocchi, ovvero l'arbitro proprio dell'ultima sfida tra bianconeri e partenopei in campionato a Torino: 29 ottobre 2016, 2-...

Verso Juventus-Napoli - Dybala e Mertens rischiano : Nella settimana di Juve-Napoli aspettiamoci di tutto. Frenate bianconere a Crotone , con rovesci di Simy, , lampi azzurri contro l'Udinese con impennate in classifica da -9 a -4, e nessuna certezza. ...

Serie A - Rocchi arbitrerà Juventus Napoli/ Un solo precedente con gli azzurri quest'anno : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:47:00 GMT)

Serie A - Rocchi arbitrerà Juventus-Napoli : Serie A, Rocchi arbitrerà Juventus-Napoli Sarà Gianluca Rocchi ad arbitrare Juventus-Napoli, lo scontro scudetto in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadium. Spal-Roma è stata affidata a Tagliavento, mentre Chievo-Inter verrà diretta da Valeri. Orsato è stato scelto per Lazio-Samp, mentre Milan-Benevento sarà diretta da Mariani. Le altre: Atalanta-Torino: Aureliano, Cagliari-Bologna: Doveri, Genoa-Verona: Gavillucci, Sassuolo-Fiorentina: ...

