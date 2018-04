Juventus | Mandzukic e Pjanic in ripresa | ottimismo per il Napoli

Juventus : Pjanic e Mandzukic in ripresa - lavorano in parte con il gruppo : A due giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli la Juventus si è allenata questa mattina, sotto il sole di Vinovo, concentrando l’attenzione sulla tattica. Alla seduta hanno partecipato, in modo parziale, anche Mandzukic e Pjanic, le cui condizioni sono in ripresa. Hanno continuato invece il percorso di terapie specifiche De Sciglio e Sturaro. (AdnKronos) L'articolo Juventus: Pjanic e Mandzukic in ripresa, lavorano ...

Juventus - a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Crotone. Nella lista non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, mentre torna a ...

Serie A Juventus - i convocati. Torna Bernardeschi - Mandzukic out : TORINO - Completata la seduta di rifinitura, il tecnico della Juventus , Allegri , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara con il Crotone , in programma domani sera alle 20.45.

Juventus-Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira. La Samp non riesce a rispondere ai ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 1-0 - streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League : Mandzukic giganteggia - Costa imprendibile - poi il finale drammatico : La Juventus è eliminata dalla Champions League. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Le Pagelle della partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera in ...

DIRETTA/ Real Madrid-Juventus - risultato live 0-2 - streaming video Canale 5 : doppietta di Mandzukic! : DIRETTA Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti, Champions League.

LIVE Real Madrid-Juventus - DIRETTA Champions League : 0-2 - Mandzukic firma una doppietta stellare! Si sogna l’impresa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real Madrid-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni ...

Real Madrid-Juventus LIVE 0-2 : ancora Mandzukic - delirio dei bianconeri [FOTO e VIDEO] : 1/15 LaPresse ...

DIRETTA/ Real Madrid Juventus - risultato live 0-1 - info streaming video Canale 5 : gol di Mandzukic! : DIRETTA Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti, Champions League.

Real Madrid-Juventus 0-2 La Diretta Doppietta di Mandzukic : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...