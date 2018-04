Juventus | Chiellini | “senza contraccolpi dopo Madrid”

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid. Con il Napoli conta più la testa della tattica' : La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo 'Stadium', uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che ...

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid' : La delusione di Madrid 'una volta entrati in campo con la Sampdoria è diventata un capitolo chiuso'. Chiellini spazza via le ipotesi di strascichi psicologici dopo l'eliminazione in Champions: 'dopo ...

Juventus - Chiellini 'La tattica Contro il Napoli conterà la testa' : Mentre il mondo si preoccupa degli schemi adottati da Sarri e Allegri - che recupera Mandzukic e Pjanic -, la ricetta di Chiellini è diretta: 'Servirà più la testa che la tattica'. IMPORTANTE, NON ...

Juventus - Chiellini : 'Napoli? Queste partite si vincono con gli episodi' : ... forse cambierà qualcosa ma non credo che inizieranno la sfida con quattro attaccanti anche perché vorrebbe dire togliersi un cambio offensivo - ha detto il difensore bianconero a Premium Sport - . ...

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Real Madrid-Juventus - vergogna Chiellini : il difensore aizza la violenza - “se avessimo messo le mani addosso all’arbitro…” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, partita importante della squadra di Allegri, lo stesso non si può dire dell’atteggiamento di calciatori, allenatore e dirigenti, il particolare le parole più vergognose sono state quelle di Buffon, senza dimenticare il modo di fare del difensore Chiellini. Ecco le ultime dichiarazioni del difensore forse ...

Real Madrid-Juventus - 3 minuti di follia : “ecco cosa ha fatto Chiellini” - accuse dalla Spagna [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, ieri sera è andata in scena una partita incredibile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Allegri nei minuti finali e non sono mancate le polemiche, in particolar modo ultimi tre minuti caldissimi. In Spagna sta impazzando un video che illustra i 3 “lunghi” minuti che vanno dal fischio del calcio di rigore all’effettiva esecuzione dello stesso. In quei minuti sul campo è ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...

Real Madrid-Juventus - accuse shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Realizzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini, il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. #Chiellini ...

Juventus - Chiellini punta sull'impresa : "A Madrid con una sana follìa" : "Nel calcio e nella vita non si può mai sapere e dare un bel segnale, anche in vista del prossimo anno, sarebbe importante. La partita è lunga, servirà equilibrio, ma ci vorrà anche un pizzico di sana ...

Juventus - Chiellini : 'A Madrid con equilibrio e un po' di sana follia - nel calcio non si può mai sapere' : Real Madrid-Juventus, atto secondo. I primi 90 minuti se li è aggiudicati la squadra spagnola, anche con un risultato netto: uno 0-3 che costringe i bianconeri a una vera e propria impresa. Al ...

Chiellini : 'Juventus - serve un segnale : a Madrid con una sana follia' : TORINO - La Juventus non vuole lasciare nulla di intentato e si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì sera al 'Bernabeu' dove cercherà di ribaltare il 3-0 incassato dal Real Madrid ...

Juventus - Chiellini : 'A Madrid con una sana follia. E poi chissà...' : TORINO - La Juventus si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì a Madrid: ' Nel calcio e nella vita non si può mai sapere - dice Giorgio Chiellini a Jtv - e dare un bel segnale, anche ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...