Juve vietata ai tifosi dalla Campania | ' Quest' esclusione è un' ingiustizia'

Juve-Napoli vietata agli azzurri?Stop vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.