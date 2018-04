: Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele, citando implicitamente la reazione dell’esercito isr… - ilpost : Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele, citando implicitamente la reazione dell’esercito isr… - TgLa7 : #Israele: Natalie #Portman rifiuta il 'Nobel ebraico' a 'causa dei recenti avvenimenti' nel paese - repubblica : Natalie Portman rifiuta il Nobel di Israele: 'Scossa dai recenti avvenimenti nel Paese' [news aggiornata alle 11:54] -

L'attrice statunitense Natalieha fatto sapere che non andrà in,a giugno, a ritirare il Premio Genesis (definito il),"a causa di recenti avvenimenti" nel Paese. Un portavoce del premio, citando un rappresentante della, ha spiegato che l'attrice "è molto addolorata per le cose successe ine non si sente a suo agio a partecipare ad alcun evento nel Paese".Per il ministro della Cultura Regev,(che ha la doppia cittadinanza) ha ceduto al movimento di boicottaggio d'.(Di venerdì 20 aprile 2018)