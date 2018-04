Israele è più preoccupata dall’oltraggio di Natalie Portman che dalla collera di Hamas

Israele continua ad uccidere i palestinesi a Gaza nel più totale disinteresse della comunità internazionale : L'Onu, sul proprio sito, ha ricordato al mondo che ventiquattro anni fa, il 7 aprile, in Ruanda gli Hutu iniziarono il massacro dei Tutsi e degli Hutu moderati, chiedendosi se sia possibile oggi prevenire il ripetersi di simili atrocità. La ...

Israele - generi alimentari più cari rispetto ai Paesi Ocse : ...ha sottolineato che la notizia della contrazione dei prezzi e' anche legata al fatto che che i salari in Israele sono aumentati in media del 3% negli ultimi due anni.Il Ministro dell'Economia e dell'...

I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente : E non più in Africa: è il risultato di un accordo trovato con l'ONU dopo le critiche degli ultimi mesi, e sembra che c'entri anche l'Italia The post I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente appeared first on Il Post.

I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente - non in Africa : È il risultato di un accordo trovato tra governo israeliano e ONU dopo le critiche degli ultimi mesi: e sembra che c'entri anche l'Italia The post I migranti Africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente, non in Africa appeared first on Il Post.

Migranti. Israele - intesa con l'Onu : espulsioni verso Occidente non più Africa : L'idea iniziale, molto contestata, era quella di trasferirli in Ruanda o Uganda. Il piano aveva attirato molte critiche, tra cui quelle dell'Unhcr. Netanyahu: 'non sono rifugiati ma infiltrati illegali'

Israele : Ocse - pil a +3 - 5% in 2018-19 - riforme per società più inclusiva : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – L’espansione economica offre ad Israele la possibilità di un’evoluzione verso una società più inclusiva: nel 2018-19 il pil del Paese dovrebbe infatti crescere del 3,5%. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Ocse sull’economia israeliana pubblicata oggi. Un’economia, spiega l’organizzazione internazionale, “che continua a registrare notevoli performance con una ...