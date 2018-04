ISOLA DEI FAMOSI | ALESSIA MANCINI Sono stata temuta e odiata | ma in Italia i

ISOLA DEI Famosi - Alessia Mancini/ "Sono stata temuta e odiata" - complotto contro di lei? : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini parla della sua esperienza in Honduras svelando l'accordo tra Eva Henger e Francesco Monte e commentando il rapporto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Ospiti Verissimo/ Reunion dei naufraghi dell'ISOLA DEI Famosi : da Alessia Mancini a Nino Formicola (21 aprile) : Silvia Toffanin si prepara ad ospitare in studio i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 dal primo eliminato al vincitore, Nino Formicola, mostrando i momenti clou dell'edizione(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:02:00 GMT)

“Una proposta…”. Bomba Francesca Cipriani. Reduce dall’ISOLA DEI famosi - la showgirl ha confessato il suo (inimmaginabile) desiderio più grande. Tutti in silenzio… Ma dice sul serio? : La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, ...

Anticipazioni Verissimo : ospiti 21 aprile 2018 – Speciale ISOLA DEI famosi : Anticipazioni Verissimo. Pronti per una nuova puntata del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5? Appuntamento Speciale questo 21 aprile, poichè arriveranno in studio tutti i finalisti dell’Isola dei famosi, compreso il vincitore Gaspare ovviamente, e l’inviato Stefano De Martino! E non solo! Anticipazioni Verissimo: la reunion dei naufraghi dell’Isola La tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, la più lunga e la ...

Francesca Cipriani dopo l’ISOLA DEI Famosi : un sogno importante : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani dopo l’Honduras: il desiderio di un programma tv per bambini Francesca Cipriani è la vera rivelazione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La simpatica bionda ha fatto morir dal ridere milioni di telespettatori. Non era molto amata, eppure ad oggi si ritrova attorno a sé una quantità smisurata di persone che […] L'articolo Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi: un ...

ISOLA DEI Famosi - Mancini rivela : "Henger e Monte avevano un patto" : 'Eva era molto arrabbiata perché con Francesco , Monte, ndr, aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati. Mi chiederei più per quale ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Nino Formicola : "Ho sconfitto la depressione. Il Canna-Gate? Chi se ne frega!" : La tredicesima, travagliatissima, edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 terminata martedì scorso, è stata vinta da Nino Formicola, comico super-noto con il nome d'arte di Gaspare, durante i tempi d'oro della coppia comica con Zuzzurro (Andrea Brambilla, scomparso nel 2013).Con la fine del sodalizio comico con Zuzzurro, Gaspare ha deciso di tornare a farsi chiamare solamente con il suo vero nome. La spiegazione, fornita ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - i dettagli delle nozze/ "Ci sposeramo a Napoli". E sull'ISOLA DEI Famosi.. : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i dettagli sul matrimonio: l'ex tronista svela la location delle nozze e tira le somme dell'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - extra lusso alle Maldive : il riposo dopo l'ISOLA DEI Famosi : l'Isola dei Famosi 13 si è conclusa e Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dal lavoro e dai drammi del "canna-gate": la conduttrice si mostra sui social da sola...

ISOLA DEI famosi - il dramma di Bianca Atzei fuori dall'Honduras : il 'cuore rotto' e la malattia : È arrivata seconda all' Isola dei famosi , ma Bianca Atzei è stata forse la concorrente più 'odiata' dagli altri naufraghi. I problemi veri, però, la cantante li ha affrontati a casa, e non in ...

Amaurys Perez querela chi ha raccontato la storia del tradimento all'ISOLA DEI Famosi 2018? : Amaurys Perez, terzo classificato all'Isola dei Famosi 2018, in una significativa intervista a Fanpage, ha ribadito di non aver mai tradito la moglie Angela prima, durante e dopo la sua permanenza in Honduras: Appena sono tornato in Italia, mia moglie mi ha raccontato questa storia. Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene: sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano ...

