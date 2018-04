Isola dei Famosi 2018 | Nino Formicola | Ho sconfitto la depressione Il Canna-Gate?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - i dettagli delle nozze/ "Ci sposeramo a Napoli". E sull'Isola dei Famosi.. : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i dettagli sul matrimonio: l'ex tronista svela la location delle nozze e tira le somme dell'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - extra lusso alle Maldive : il riposo dopo l'Isola dei Famosi : l'Isola dei Famosi 13 si è conclusa e Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dal lavoro e dai drammi del "canna-gate": la conduttrice si mostra sui social da sola...

Isola dei famosi - il dramma di Bianca Atzei fuori dall'Honduras : il 'cuore rotto' e la malattia : È arrivata seconda all' Isola dei famosi , ma Bianca Atzei è stata forse la concorrente più 'odiata' dagli altri naufraghi. I problemi veri, però, la cantante li ha affrontati a casa, e non in ...

Amaurys Perez querela chi ha raccontato la storia del tradimento all'Isola dei Famosi 2018? : Amaurys Perez, terzo classificato all'Isola dei Famosi 2018, in una significativa intervista a Fanpage, ha ribadito di non aver mai tradito la moglie Angela prima, durante e dopo la sua permanenza in Honduras: Appena sono tornato in Italia, mia moglie mi ha raccontato questa storia. Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene: sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano ...

Nino Formicola parla del canna-gate all’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi: Nino Formicola parla della vittoria e del canna-gate In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Nino Formicola ha fatto un bilancio della sua esperienza all’Isola dei Famosi, parlando della sua carriera, del passato sentimentale e dell’annosa questione del canna-gate che ha di fatto calamitato l’attenzione del pubblico sul programma nelle prime settimane di gioco. Il trionfatore della ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi si sbottona : ecco per chi faceva il tifo - poi sul canna-gate… : Isola dei Famosi 2018, dopo il canna-gate e la proclamazione del vincitore, Alessia Marcuzzi svela per chi faceva il tifo e cosa avrebbe avuto intenzione di fare con Eva.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:33:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Rosa Perrotta : "Una naufraga debitrice" (Dichiarazioni) : Un lungo post su Facebook di commento a una foto in cui Rosa Perrotta guarda negli occhi suo padre e con il quale l'ex naufraga saluta la sua Isola dei Famosi, quella che, scrive, "Non ti cambia, ti spoglia" L’Isola non mi ha cambiata, non è quello che fa, l’Isola ti spoglia. Ti leva il superfluo, dal viso, dal corpo e dall’anima. Prima di partire ho detto che avrei portato lì semplicemente me stessa,il mio “non voler piacere a tutti i ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : pace in vista? : L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Nono Formicola. E con lei sembra essere giunta al capolinea anche la polemica sul canna-gate che ha visto scontrarsi Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. La conduttrice del reality di Canale5 al settimanale Chi ha affermato di non negare una pace futura con l'ex naufraga, anche se dovrà avvenire a telecamere spente. Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un ...

Chi ha vinto l'Isola dei famosi 2018? Ecco il verdetto finale Video : Chi ha vinto l'#Isola dei famoai 2018? Questa sera è andata in onda su Canale 5 [Video] l'attesa finalissima di questa edizione dei record [Video]che ha registrato degli ascolti a dir poco importanti. Con una media di ben 4.4 milioni di spettatori, questa tredicesima stagione dell'#Isola dei famosi è stata la più ta in assoluto sulle reti Mediaset. Un grande trionfo che ha avuto come protagonista Alessia Marcuzzi ma anche tutti gli altri ...

Isola dei Famosi - Nino Formicola adesso si confessa : 'Ho pensato a un gesto estremo' : Nino Formicola , vincitore dell' Isola dei Famosi terminata lunedì scorso, ammette che era talmente depresso che l'idea di farla finita l'ha sfiorato per un attimo. 'L' Isola doveva rappresentare il ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si sbilancia : “Ora posso dire per chi tifavo” : Ora che i giochi sono conclusi e questa lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi è stata archiviata con Nino Formicola

Vincitore Isola dei Famosi 2018/ Nino Formicola parla del canna-gate : “Non sapevamo nulla” : Vincitore Isola dei Famosi 2018: Nino Formicola spiega i motivi della sua vittoria rivelando il modo con cui è riuscito a conquistare i favori del pubblico.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Isola dei Famosi : chi meritava di vincere secondo Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi sul vincitore dell’Isola dei Famosi: ecco chi secondo lei meritava di vincere il reality Nell’ultimo numero di Chi è stata pubblicata una lunga intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi dopo la finale dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, rispondendo alle domande che le sono state poste, ha un po’ ripercorso la sua ultima esperienza a […] L'articolo Isola dei Famosi: chi meritava di vincere secondo ...

Isola dei famosi - Stefano De Martino beccato dai paparazzi al ristorante con l'ex di Gianluca Vacchi : Appena tornato dall'Isola dei famosi, Stefano De Martino è stato paparazzato dal settimanale Chi tra le braccia di Giorgia Gabriele , non una sconosciuta qualunque, ma l'ex della webstar Gianluca ...