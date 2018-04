Design : Intesa Sanpaolo Casa ospita il designer Luca Trazzi : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, partecipa al fuorisalone con un evento nella filiale di piazza Cordusio a Milano in collaborazione con il Designer Luca Trazzi. L’appuntamento è alle 18 per un aperitivo con musica jazz dal vivo nel corso del quale il Designer presenterà le proprie ‘Installazioni luminose’, raccontando il ...

Design : minimal e leggerissima - libreria Claro vince Intesa Sanpaolo Award : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Una libreria in stile minimal composta di assi in compensato di betulla del peso totale di circa otto chili, assemblate a incastro come un puzzle. Si chiama Claro ed è il progetto vincitore dell’Intesa Sanpaolo Award, il premio organizzato dall’istituto di Ca’ de Sass in occasione del Salone del Mobile di Milano, per incoraggiare lo sviluppo del talento nei giovani Designer. La cerimonia di ...

Intesa Sanpaolo chiude con Intrum l'operazione NPL : Dopo una lunga e complicata trattativa, Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo col gruppo svedese Intrum Iustitia Lindorff per un operazione di dismisisone di NPL insieme alla piattaforma di recupero e a diritti di lavorazione per la durata di dieci anni. Il portafoglio ceduto avrà un valore di 10,8 miliardi, riducendo il perimetro di 12 inizialmente ipotizzato, mentre il prezzo di trasferimento sarà di 3,6 miliardi includendo anche il 51% ...

