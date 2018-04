Internet Senza Limiti è ancora l’offerta più economica di TIM

Radio FM gratis senza Internet : Qualcuno penserà che la Radio FM sia una tecnologia ormai superata visto che oramai esistono tanti servizi di streaming musicale e tante alternative Spotify. Eppure queste app Android hanno in comune alcuni difetti perché: consumano eccessivamente la batteria, i dati della vostra promozione e, nel caso non dovesse prendere la rete Internet, rimarreste senza musica. Per questi motivi potrebbe venirvi il desiderio di ascoltare la classica Radio ...

Microsoft Translator : l’AI funziona su tutti i device e anche senza connessione Internet : Microsoft Translator ha lanciato inizialmente il Neural Machine Translation (NMT) basato sull’Intelligenza Artificiale esclusivamente negli smartphone Android dotati di chip AI dedicato come ad esempio il Huawei Mate 10 Pro. Adesso il Colosso di Redmond ha annunciato che la tecnologia è disponibile per tutte le tipologie di hardware di recente produzione grazie a delle modifiche effettuate all’interno del codice dell’app che ne ...

Nuova offerta Eolo Super : Internet Senza fili - chiamate illimitate e Amazon Prime gratis : L'offerta comprende un profilo ottimizzato per lo streaming video in modo da poter accedere alle tante piattaforme on demand in modo ottimale. Chi risiede nelle province di Varese, Verona, Treviso o ...

Samsung lancia lo smartphone senza connessione a Internet : (Foto: Samsung) Non c’è niente da fare: per quanto lo smartphone si possa considerare una benedizione per tenerci in contatto con amici e mondo esterno, è potenzialmente anche una tremenda distrazione dallo studio, dal lavoro e dalle faccende quotidiane. Per questo Samsung, purtroppo al momento solo in Corea, ha ideato un telefono speciale che dovrebbe accontentare chiunque non voglia farsi tentare dalle lusinghe di un mondo iperconnesso: ...

Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet Senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Migliori giochi offline Android per giocare senza Internet : Molti giochi disponibili su Android funzionano correttamente solo se è presente una connessione ad internet, in particolare se si interfacciano con Google Play Games (l’app in grado di monitorare i progressi di gioco e di salvarli online). Nonostante la grande diffusione di piani tariffari con svariati GB a disposizione, non sempre lo smartphone avrà abbastanza […] Migliori giochi offline Android per giocare senza internet

TIM 60+ Senza Limiti pensa ai meno giovani : minuti e chat illimitati e 4 GB di Internet in 4G : TIM 60+ Senza Limiti prevede ogni mese un monte dati di 4 GB in 4G, minuti illimitati e traffico incluso per l'utilizzo delle chat più diffuse come WhatsApp L'articolo TIM 60+ Senza Limiti pensa ai meno giovani: minuti e chat illimitati e 4 GB di internet in 4G proviene da TuttoAndroid.

Come fanno i cubani a vedere film e serie televisive senza Internet : Non è un servizio di streaming ma ci assomiglia. Nel senso che non passa attraverso la rete, ma di mano in mano, su hard disk e supporti fisici. Eppure assomiglia ai principali meccanismi che ...

Solo 22 - 90' per Internet Senza Limiti TIM : ... ; attivazione gratuita; vendita abbinata del modem Wi-Fi al costo di 5 Euro a rinnovo per 48 rinnovi; accesso gratuito ed illimitato a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming on ...

