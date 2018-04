Inter | verso il rinnovo di Skriniar | i dettagli della trattativa

Pievaiola : inaugurata la nuova rotatoria di Strozzacapponi. Chianella "primo passo verso la sistemazione dell'Intero tratto stradale fino a ... : UMWEB, Perugia "La rotatoria che inauguriamo questa mattina è parte integrante di un percorso molto più vasto ed importante che riguarda l'intera Strada Pievaiola e dà attuazione concreta al ...

I tifosi dell'Inter prendono in giro Buffon : parte il coro "insensibile" verso l'arbitro Pasqua : Dopo i tifosi della Fiorentina anche quelli dell'Inter usano l'ironia per prendere in giro Gianluigi Buffon . Il numero uno della Juventus si era espresso con toni forti, al termine del match di ...

Sabatini : 'L'addio? Non potevo fare il mio calcio. L'Inter aveva bisogno di un lavoro diverso - chiedo scusa ai tifosi' : L'ex dirigente dell'area sportiva di Suning ed ex-uomo mercato delL'Inter , Walter Sabatini , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fine dell'avventura professionale con la proprietà nerazzurra: 'Perchè ho lasciato? Perchè non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso ...

L'Internazionale dei fattorini europei verso lo sciopero del primo maggio : Dopo l'assemblea di Bologna mobilitazione dei fattorini in varie città d'Europa. E a Milano si prepara una carta dei diritti, ma i lavoratori protestano

L’Internazionale dei fattorini europei verso lo sciopero del primo maggio : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il prossimo appuntamento sarà il primo maggio. Quando i sindacati autonomi dei fattorini di Bologna, Torino e Milano organizzeranno manifestazioni nelle tre città per rivendicare più tutele e diritti per i lavoratori delle piattaforme di consegne a domicilio. Da Deliveroo a Glovo, da Foodora a Uber Eats, giusto per citare le più grandi. Le iniziative si inquadrano in quello che si ...

Inter - Candreva verso il recupero. Ma troverà spazio? : Guai a sbagliare. L'Inter non può più permettersi altri passi falsi. A 6 gare dalla fine, la Champions è ancora lì da agguantare. Ma serve un'inversione di marcia, già domani sera a San Siro contro il ...

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

Inter - Thohir in uscita dal calcio : Dc United verso la cessione - ma l'Inter? : Il tycoon indonesiano sta per cedere i Dc United, ma Suning non avrebbe intenzione di acquistare le sue quote nell'Inter

Micro Focus International si muove verso il basso : Pressione su Micro Focus International , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,30%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micro Focus ...

Verso la conferma per Samsung Galaxy Note 9 di 2 specifiche : scenari Interessanti : Iniziano seriamente ad intensificarsi le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 9, questa volta provenienti dall'affidabilissimo SamMobile. Secondo quanto riferisce la nota webzine, il prossimo phablet sudcoreano monterà uno schermo da 6.4 pollici ed anche una batteria da 4000 mAh. L'incremento relativo alla diagonale dello schermo lascerebbe ben pensare circa l'adozione, da parte del dispositivo, del sensore di impronte digitali ...

Inter - Thohir verso la cessione del DC United : in arrivo oltre 300 milioni : PRIMO PASSO? - Quello di Thohir, che potrebbe comunque rimanere in società con una quota di minoranza, può essere un primo passo verso l'uscita dal mondo del calcio . Già nei mesi scorsi erano ...

L'Europa Interviene sulla crisi catalana attraverso la giustizia. L'umiliazione delle parti allontana i compromessi necessari : Non c'è che dire i tedeschi che sono gente pratica hanno assegnato "un bello schiaffone" in faccia a Mariano Rajoy e alla strategia che ha perseguito per mesi per contrastare l'insorgenza della ribelle Catalogna ovvero usare la giustizia e non l'intelligenza politica.Al di là del fatto giuridico, la Germania che è paese guida delL'Europa ritiene che le controversie politiche debbano essere risolte con la politica e non con ...

Inter - verso il derby con un Brozovic mai visto. Contro le veronesi... : Contro le veronesi l'Inter ha esibito gran calcio in questa stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come - causa il noto DNA dell'Inter, brava a complicarsi la vita da sola - la partita fosse tutt'altro che scontata. 'Che almeno una si salvi, pensano gli Interisti risollevati dal ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...