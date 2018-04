Inter | senza Champions sarà ridimensionamento E Spalletti rischia

“Voglio i capezzoli come lei” : la nuova moda che sta conquistando milioni di donne in tutto il mondo. Un Intervento rischioso al quale si sottopongono per assomigliare alle star : a ‘cosa serve’ (senza parole) : Di mode bizzarre negli ultimi anni ne abbiamo viste a bizzeffe, tutte dettate dalle star di turno che con i loro look sempre sopra le righe scatenavano puntuali i tentativi di imitazione da parte delle fan sparse per il mondo. Dal sedere formato “maxi” in versione Kim Kardashian alle labbra siliconate e gonfie come gommoni, le povere teenager si sono sottoposte a ogni genere di tortura, spesso all’insaputa dei genitori e ...

Microsoft Translator : l’AI funziona su tutti i device e anche senza connessione Internet : Microsoft Translator ha lanciato inizialmente il Neural Machine Translation (NMT) basato sull’Intelligenza Artificiale esclusivamente negli smartphone Android dotati di chip AI dedicato come ad esempio il Huawei Mate 10 Pro. Adesso il Colosso di Redmond ha annunciato che la tecnologia è disponibile per tutte le tipologie di hardware di recente produzione grazie a delle modifiche effettuate all’interno del codice dell’app che ne ...

“Riposa in pace - amico mio”. Lutto nel cinema : il corpo ritrovato senza vita all’Interno della sua abitazione. E ora la polizia vuole vederci chiaro : Era un grande attore, un cabarettista e un uomo dannatamente divertente. Aveva solo 65 anni e adesso non c’è più. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa di Asheville, in Carolina del Nord. Stiamo parlando dell’attore statunitense Harry Anderson. Anderson, a quanto riporta Variety che ha raccolto le notizie dei media locali, è stato trovato senza vita la mattina del 16 aprile nella propria abitazione dalla polizia, che in ...

Nuova offerta Eolo Super : Internet senza fili - chiamate illimitate e Amazon Prime gratis : L'offerta comprende un profilo ottimizzato per lo streaming video in modo da poter accedere alle tante piattaforme on demand in modo ottimale. Chi risiede nelle province di Varese, Verona, Treviso o ...

Nuova offerta Eolo Super : Internet senza fili - chiamate illimitate e Amazon Prime gratis : Eolo propone un’interessante promozione, valida sino al prossimo 24 di aprile, sul piano Eolo Super, una tariffa completa per la …

Inter-Cagliari - le probabili formazioni : recupera Candreva. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...

Inter-Cagliari - le probabili formazioni : Candreva recuperato. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...

Incompiuta Inter Icardi a secco. E Spalletti senza fantasia : La dissipatrice cortese del nostro campionato non ammette smentite: viva lo scudetto dei punti buttati e guai a chi prova a rubarle il trono. Facile intuire chi sia la coronata della serie A: l'...

Serie A. Derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa

Interruzione di pubblico servizio - denunciato pendolare senza biglietto : SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno denunciato un 32enne nigeriano A.N., residente a Ceglie Messapica per aver ...

L'Inter resta senza gol. Ha il passo del gambero più che da Champions : Quando tutti pensavano che il periodo nero fosse ormai definitivamente alle spalle, ecco che L'Inter torna ad essere pazza e incomprensibile. Merito di un Atalanta aggressiva e di nuovo bella ma ...

Atalanta-Inter 0-0 : pareggio senza reti a Bergamo - Icardi non pervenuto : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images © scelta da SuperNews, Termina senza reti, a Bergamo , il quarto anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter . Gli uomini di Gasperini ...

Inter - senza Candreva Spalletti prepara una grande sorpresa Video : In casa #Inter la testa è completamente rivolta al match di campionato contro l'#Atalanta, che si giochera' questa sera a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, ha sottolineato l'importanza di questa partita visto che con una vittoria l'Inter si ritroverebbe al terzo posto in classifica a 62, visto che ...

Samsung lancia lo smartphone senza connessione a Internet : (Foto: Samsung) Non c’è niente da fare: per quanto lo smartphone si possa considerare una benedizione per tenerci in contatto con amici e mondo esterno, è potenzialmente anche una tremenda distrazione dallo studio, dal lavoro e dalle faccende quotidiane. Per questo Samsung, purtroppo al momento solo in Corea, ha ideato un telefono speciale che dovrebbe accontentare chiunque non voglia farsi tentare dalle lusinghe di un mondo iperconnesso: ...