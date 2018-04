Inter | Materazzi esalta Karamoh! su Skriniar e Cancelo

Inter - Materazzi : 'Ecco come abbiamo fermato Messi nel 2010' : La pulce argentina è il secondo giocatore più forte del mondo ed è stata la vera spina nel fianco della retroguardia della Beneamata. " come ha fermato Messi la mia Inter nel 2010? E' impossibile ...

Materazzi ha fiducia nell' Inter : 'Obiettivo Champions League. Icardi? E' un ' : Continua l'ex campione del mondo: 'Ci sono state partite non buone, però hanno ripreso la situazione, vuol dire che hai in mano la situazione. Il problema è quando, domenica dopo domenica va sempre ...

Materazzi : 'Tifo Gattuso - Inter al buio. Nazionale? Terrei Di Biagio - giusto convocare Balotelli in Nazionale' : Nessuno al mondo, a parte Fassone e Mirabelli, gli avrebbe dato questa opportunità. Lui l'ha fortemente voluta e in pochi ci credevamo. Dopo 3-4 anni da allenatore in cui aveva preso bastonate a ...