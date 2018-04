Inside Limbo Double Pack è in offerta su Amazon

eurogamer

: #InsideLimboDoublePack disponibile in sconto su #Amazon. - Eurogamer_it : #InsideLimboDoublePack disponibile in sconto su #Amazon. - Gamecompassit : Il nostro Dario Ryuk Gangi ha recensito per voi LIMBO Game, gioco recentemente pubblicato su tutte le piattaforme d… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)è l'imperdibile pacchetto, annunciato diverso tempo fa, che include i due apprezzatissimi titoli targati Playdead per Xbox One e PlayStation 4.Se ancora non avete provato con mano i due giochi, abbiamo ottime notizie per voi. Infatti, suè comparsa un'ottimache vi permetterà di acquistareal prezzo di 20,98 Euro, con uno sconto del 30% sul prezzo base.Che ne dite? Read more…