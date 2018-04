Insegnanti donne in pensione prima degli uomini per legge E il giudice condanna il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) L’impossibilità per le dipendentidi prolungare il rapporto di lavoro così da totalizzare un maggior ammontare di contributi sui cui parametrare laè una discriminazione. Lo ha deciso ildel lavoro del tribunale di Avezzano, Giulia Sorrentino, che hato il ministero dell’istruzione a riassumere una docente di scuolaria del comune abruzzese a risarcire per un importo pari a 24 mensilità una professoressa di Capistrello. Entrambe erano state autorizzate a prolungare il periodo di lavoro e poi costrette a restare a casa a causa del decreto90/2014 del governo Renzi, che ha congelato i cosiddetti “trattenimenti in servizio“. Una vittoria per le due, difese dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia. Le due, 65enni nel luglio del 2014, al 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti per beneficiare della...