Infinity Premiere da supereroi | torna Wonder Woman

(Di venerdì 20 aprile 2018)A grande richiestasudal 20 al 26 aprile il film dei record del 2017, che ha riscosso uno straordinario successo di critica e di pubblico:. Diretto dalla regista Patty Jenkins e con protagonista l’affascinante Gal Gadot,ha arricchito l’universo cinematografico della DC Comics attraverso una storia di affermazione femminile e pacifismo. La principessa Diana Prince (Gal Gadot) è una guerriera amazzone dai poteri straordinari. Lo sbarco inaspettato sulla sua isola del maggiore Trevor (Chris Pine) impegnato nella Prima guerra mondiale, le aprirà gli occhi sulle terribili stragi in corso in Europa: Diana decide così di intervenire per porre fine al conflitto. In attesa del sequel previsto per fine 2019, venite a (ri)scoprire il film che ha fatto ripartire la saga sullana più famosa!