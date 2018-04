India | bimba di 11 anni stuprata e uccisa alla festa di matrimonio dall’amico dello sposo

India - bimba di 7 anni violentata e uccisa durante una cerimonia di nozze : Una bambina di 7 anni è stata stuprata e strangolata in India da un ragazzo mentre partecipava con i genitori ad un matrimonio. "Forse a causa del volume alto della musica nessuno si accorto delle sue urla". Il cadavere trovato in un edificio abbandonato con l'addome sporco di sangue. Fermato il killer.Continua a leggere

India - ennesima bimba stuprata e uccisa : 21.47 Ancora una bimba sequestrata,torturata, stuprata e uccisa nel Gujarat, India. Aveva 11 anni. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa, 8 anni, in Kashmir, e quello di un altra minore, per fortuna sopravissuta, da parte di un ...

India - stupro e morte bimba : è rivolta : 01.31 Gli sviluppi del brutale stupro e dell' uccisione da parte di un gruppo di indù di una bimba di 8 anni, avvenuti nello Stato di Jammu e Kashmir, generano sgomento e forti proteste sui social a livello nazionale in India. Il caso ha attirato per settimane l'attenzione delle cronache per le implicazioni interreligiose. Ora è esploso sul piano politico dopo le polemiche sui tentativi di insabbiare un altro stupro commesso da un leader ...

India - rivolta dopo lo stupro di una bimba di 8 anni : Gli sviluppi del brutale stupro di gruppo e dell'uccisione di Asifa Bano, una bambina di otto anni, nello Stato di Jammu e Kashmir stanno generando sgomento e forti proteste attraverso i social ...

