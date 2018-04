Incidenti lavoro | morto operaio

Incidenti sul lavoro : morti due operai : 23.40 Un operaio di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita un operaio di 40 anni. In corso indagini della polizia per ...

Incidenti sul lavoro : morto operaio : ANSA, - CASTROFILIPPO , AGRIGENTO, , 17 APR - Un operaio di 25 anni, Giuseppe Todaro, residente a Bagheria , Pa, , è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore della telefonia mobile. Il giovane, ...

Incidenti sul lavoro - mercoledì sciopero in tutti i porti italiani : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato, per mercoledì 18 aprile, uno sciopero nazionale di un'ora in tutti i porti italiani alla fine di ogni turno di lavoro. La decisione è stata presa ...

Incidenti lavoro : più controlli - ispettori : ANSA, - ROMA, 10 APR - "Rafforzare ulteriormente i controlli, attraverso specifiche intese con le Regioni che prevedano forme stabili di coordinamento tra le attività delle Asl e quelle in capo all'...

C’è un’emergenza Incidenti sul lavoro? : Per la prima volta in dieci anni il numero di incidenti in Italia è tornato ad aumentare, ma a guardare bene le statistiche si trovano dati inaspettati The post C’è un’emergenza incidenti sul lavoro? appeared first on Il Post.

Incidenti sul lavoro : operaio schiacciato da un rotolo di ferro a Bergamo - è grave : Il pesante blocco di metallo è finito su una gamba, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Treviglio

Incidenti sul lavoro - una guerra non dichiarata ma infame contro la classe lavoratrice : In Italia è in corso una vera e propria guerra contro lavoratrici e lavoratori. E numerose sono le vittime. 153 dall’inizio dell’anno esclusi i cosiddetti Incidenti in itinere. Le ultime due vittime a Crotone: un edile italiano, Giuseppe Greco, 41 anni e uno migrante, Chiriac Dragos Petru, 35 anni, a confermare che i tristi meccanismi dello sfruttamento e dell’annientamento dei lavoratori non operano discriminazioni razziali. ...

Incidenti lavoro - funerali morti Crotone : ANSA, - Crotone, 7 APR - funerali separati, ma la stessa forte emozione. C'era tanta gente oggi a dare l'ultimo saluto a Dragos Petru Chiriac e Giuseppe Greco, i due operai morti giovedì scorso in un ...

Incidenti lavoro : Poletti - 10/4 incontro : ANSA, - ROMA, 5 APR - Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dei lavoratori deceduti nell'incidente di Crotone, "un altro tragico caso di ...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : VENEZIA - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera , Venezia, dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona ...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : La vittima, Mauro Morassi, 55 anni, è un dipendente della Sacaim, storica azienda di costruzioni veneziana che utilizza gli spazi del deposito presso il quale...

Incidenti sul lavoro : 151 morti nel 2018 : ANSA, - ROMA, 1 APR - Con i due morti nel bergamasco, salgono a 151 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2018. Lo si apprende dall'Osservatorio Indipendente di Bologna. Un numero notevolmente ...

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere