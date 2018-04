In Nintendo | Bayonetta ha trovato il suo più improbabile salvatore - articolo

eurogamer

In #Nintendo, #Bayonetta ha trovato il suo più improbabile salvatore. Bayonetta 1 e 2 continuano a guidare la classifica settimanale del Nintendo Switch eShop

(Di venerdì 20 aprile 2018) Qual è il miglior titolo dei PlatinumGames da avere a tutti i costi? La mia preferenza cambia costantemente: alcune volte direi il perfetto shooter in terza persona Vanquish, altre volte potrebbe essere l'oltraggioso ed eccentrico Wonderful 101. Ma quando si parla della pura espressione dell'ingegnoso studio di Osaka, c'è solo una risposta possibile. Ed è il brillante, ovviamente. Con tutte le stranezze che ci sono là fuori, c'è un gioco in cui si vestono i panni di una strega coi tacchi a spillo che brandisce pistole, e i cui capelli si trasformano magicamente in creature cattura-demoni.inizialmente rappresentava una delle offerte più schiette di PlatinumGames, e costituiva il primo di una serie di titoli frutto della collaborazione tra lo studio e Sega, distinguendosi insieme allo scanzonato MadWorld che a quel tempo dettava legge su Wii. Entrambi i giochi sono ...