“In Italia troppa superficialità sulla scienza” Cosa dice Marica Branchesi

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Ricercatori stranieri? In Italia non vengono. Presidente Cnr : “Investire per creare eccellenza” : L’Italia non piace ai Ricercatori europei. Il Paese di Leonardo da Vinci e di Galileo Galilei non attrae più chi si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Meglio andare in Gran Bretagna, Germania, Francia o ancora in Svizzera e Spagna piuttosto che venire nella terra del sole e della pizza. Il dato arriva dall’Erc, European Research Council che nei giorni scorsi ha assegnato 653 milioni di euro a beneficio di 269 Ricercatori senior in ...

Real Madrid-Juventus - Cairo punge i bianconeri : “In Italia…” : Real Madrid-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per i quarti di finale di Champions League, eliminazione che fa male per la squadra di Massimiliano Allegri che si trovava sullo 0-3 prima della beffa nel finale con il contestato rigore concesso ai Blancos nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo il presidente del Torino Cairo punge i bianconeri a Premium Sport: “Posso solo dire che in Italia quel ...

Ventura “Insigne fuori con la Svezia? La verità è..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : “conosco cose che..” : Il ritorno di Ventura: "Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:42:00 GMT)

“Internet delle cose” cresce anche in Italia. Gli oggetti connessi valgono 3.7 miliardi di euro : Viviamo ormai in un mondo in cui la tecnologia ha raggiunto traguardi impressionanti e sono ormai tantissimi gli oggetti connessi che offrono soluzioni utili in tantissimi settori diversi, contribuendo alla crescita esponenziale di un mercato come quello dell’internet delle cose che continua a crescere a livello globale con un numero sempre maggiore di prodotti destinati al pubblico e di nuove realtà aziendali. Negli ultimi anni, in ...

Di Maio : “Quando Salvini vorrà il bene dell’Italia ci faccia uno squillo”. Lui : “Incontro? Se mette veti è difficile” : “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”. Luigi Di Maio risponde al leader del Carroccio dopo che il centrodestra, riuniti ad Arcore, ha ribadito la compattezza del centrodestra. Ovvero dopo che la Lega ha deciso di non mollare, almeno per ora, l’ex Cavaliere. Salvini ha replicato, soffermandosi sul fatto ...

Cannabis terapeutica - storie dei malati costretti a ingegnarsi : “In Italia quantità insufficienti e in tempi biblici” : La Cannabis medica scarseggia. È da giugno dello scorso anno che i pazienti rincorrono la cura e in Emilia Romagna trovano le briciole. Alla farmacia San Carlo di Ferrara, il telefono squilla senza sosta: “I pazienti vogliono sapere se la Cannabis è arrivata e sono arrabbiati perché non basta per tutti – ammette il dottor Matteo Mantovani – Mentre noi passiamo più tempo alla cornetta che a servire i clienti”. A meno di cento ...

Pasqua : cioccolato “Insidioso” per il 10% degli italiani allergici alla nocciola : “Non esiste l’allergia al cacao, ma quella alle nocciole in Italia è molto diffusa. Secondo un recente studio europeo il 10% della popolazione presenta un’allergia alla nocciola, che si sviluppa in genere nell’adolescenza. Ma può manifestarsi anche nell’infanzia, al primo assaggio. Così non è raro, nel giorno di Pasqua o Pasquetta, ritrovarsi in pronto soccorso bimbi che si sono scoperti allergici“: lo spiega ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Costa Concordia : “Schettino contro l’Italia” - “Ingiusto il massacro mediatico che subì poche ore dopo la tragedia” : L’avvocato Daniele Boccioli, legale rappresentante di parte civile di alcuni naufraghi e sopravvissuti del disastro della Costa Concordia, è intervenuto ai microfoni di “Legge o Giustizia” condotto da Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus, per commentare il ricorso dell’ex comandante Francesco Schettino alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo. “È stato un processo Schettinocentrico, questo è certo – afferma l’avvocato – le ...

“Indagato in inchiesta su spaccio” : c’è un calciatore italiano. L’amatissimo sportivo (ex della Nazionale) nei guai per una brutta storia di cocaina. Ma lui spiega tutto : È considerato uno dei calciatori più irriverenti della storia sportiva italiana. Ospite qualche settimana fa di Cattalan a EPCC, il programma di Sky che sta facendo impazzire i quarantenni d’Italia, Nicola Berti è stato uno dei più attesi della stagione per via della sua memorabilità fuori dal campo (e la passione dello stesso Cattalan per il calciatore). Ora però, per l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è un brutto ...

Calcio femminile - Regina Baresi : “In Italia ancora troppi pregiudizi. Voglio promuovere il movimento delle donne” : Un Calcio al pregiudizio. E’ con questo spirito che Regina Baresi si è esibita in uno spot promozione nel primo torneo di Calcio a cinque “Neymar Jr’s Five” aperto alle donne con calzoncini e scarpini. Un modo per dire che il pallone non ha un solo sesso. Regina lo sa, capitano dell’ASD Inter femminile militante nelle Serie B Italiana di Calcio femminile, con quel cognome così importante (figlia di Beppe Baresi e ...