“In Italia troppa superficialità sulla scienza”. Cosa dice Marica Branchesi - l’astrofisica che piace a Time : “L’Italia non sa riconoscere il valore dei suoi scienziati. E non solo in astronomia e fisica”. Eppure “ce ne sono di bravissimi”. Più che un affondo è un’amara considerazione quella di Marica Branchesi, astrofisica appena eletta da Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. Non lo dice da cervello in fuga: la Branchesi si divide tra l’Italia e la gli Stati Uniti ...

Non solo donne - Amnesty : per gli Italiani troppa discriminazione nel nostro Paese : ... che indaga il pensiero dei nostri connazionali su questi fenomeni discriminatori in Italia e nel mondo. I dati emersi su queste forme di discriminazione non sono incoraggianti. Infatti, per 6 ...

Salute - primavera : troppa luce e poco sonno - in crisi il 74% degli Italiani : Sebbene la primavera porti con sé l’aumento delle temperature e belle giornate di sole, capita che si avvertano fiacchezza e sonnolenza, come anche improvvisi malumori. Da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione europea per il disturbo di attacchi di panico) per l’AdnKronos Salute sull”effetto primavera’, è emerso che il 74% non si sente in equilibrio a livello fisico e mentale; il 69% ha modificato solo ...

“Troppa coca”. La confessione choc del cantante Italiano sconvolge tutti : “Quando i tuoi genitori te lo chiedono con le lacrime ti devi fermare” : Ha fatto un successo enorme Clementino in questi ultimi anni, ma senza dubbio possiamo affermare che l’incoronazione vera e propria è avvenuta durante in Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con “Ragazzi fuori”. Ora però il rapper, stanco di tenersi tutto dentro, ha deciso di confessare tutti i suoi dolori. “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”, dice il rapper napoletano a Storie Digitali, il festival milanese ...

Verratti : 'Italia fallimento totale - con Ventura poca fiducia e troppa tattica. Resto al PSG - Neymar e Balotelli...' : Le verità di Marco Verratti. Il centrocampista del PSG e della Nazionale ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La ferita è aperta e sarà molto dolorosa quando vedremo i Mondiali in tv. E' stato un fallimento totale. Il fatto di avere la Spagna nel gruppo forse ci ha spinto a non credere in noi fino in ...

Salute - studio : troppa caffeina per gli adolescenti Italiani : Più di tre quarti (76%) degli adolescenti italiani assumono caffeina quotidianamente e quasi la metà (46%) ha superato i limiti massimi raccomandati dall’American Academy of Pediatrics: lo ha rilevato uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Foggia facendo compilare ai ragazzi alcuni questionari anonimi, pubblicato su ‘Acta Paediatrica’. L’eccesso di caffeina può essere pericoloso per gli adolescenti, ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati i fratelli Italiani Antonio e Bruno Vadalà e il cugino Pietro Catroppa : Ci sono i fratelli Bruno e Antonio Vadalà, che da tre giorni risultava irreperibile, e il cugino Pietro Catroppa fra i fermati nella notte durante la vasta operazione della polizia slovacca a Michalovce e Trebišov in relazione all’inchiesta sull’Omicidio del giornalista Ján Kuciak, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in ...