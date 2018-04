In Italia i bimbi che nascono fuori dal matrimonio sono il 28% del totale

Morte in culla per 300 bimbi l’anno in Italia : Ogni anno in Italia circa 300 bambini entro il primo anno di vita sono vittima della cosiddetta ‘Morte in culla’, Sids (Sudden Infant Death Syndrome). Un dato da prendere con le molle, non facile da ricostruire visto che e’ ricavato da una diagnosi presuntiva che esige l’intervento di piu’ soggetti – dai pneumologi, ai medici legali, alle forze dell’ordine – ma piu’ che utile per tenere alta ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto Italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Terrorismo - indottrinava i bimbi sul martirio : «Sgozzate i miscredenti». Arrestato a Foggia Italiano affiliato all'Isis : indottrinava i bambini sul martirio durante le lezioni di religione che teneva due volte a settimana nell'associazione culturale islamica «Al Dawa» di Foggia, di cui era presidente....

Vaccini obbligatori - il decreto Lorenzin funziona. Decine di bimbi esclusi da scuola in tutta Italia : Il decreto Lorenzin per l'obbligo vaccinale ha ottenuto i risultati sperati: "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto. Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia”.Continua a leggere

Casa sollievo bimbi a Milano - Vidas presenta il primo progetto Italiano per minori malati inguaribili : Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure e sollievo a bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuova Casa sollievo bimbi che sta nascendo accanto all’hospice Casa Vidas in via Ojetti 66 a Milano, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “del primo progetto del genere ...

In Italia 30 mila bimbi sotto i 6 anni non in regola coi vaccini alla scadenza della data prevista : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola, perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società Italiana di Igiene Carlo Signorelli alla vigilia della scadenza del te...