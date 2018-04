In Italia 4 giorni di congedo ai papà sembrano una conquista Ma in Svezia sono almeno 3

Italia senza governo da 46 giorni - ma in passato si è aspettato molto di più : il record è di Amato : L’attesa per la nascita del nuovo esecutivo prosegue: è passato un mese e mezzo dalle elezioni del 4 marzo ma la storia della Repubblica ricorda che di lunghi periodi senza governo ce ne sono stati

Italia senza governo da 46 giorni - ma in passato si è aspettato molto di più : il record è di Amato : Insomma oggi dobbiamo attendere ancora due settimane prima di raggiungere i livelli dell'empasse politica in cui il Paese rimase impantanato ormai 5 anni fa. La presidente del Senato Casellati ci sta ...

Disneyland in Italia - il grande sogno e le prime conferme : "Vertice tra pochi giorni" : Un sogno che potrebbe diventare realtà. L'idea di un parco divertimenti a tema Disney a Termini Imerese, a due passi da Palermo, è stata rispolverata in queste ore dall'assessore regionale...

Tra ponti e scioperi - le scuole Italiane riusciranno a fare i 200 giorni obbligatori? : Con un possibile super-ponte alle porte, le scuole italiane rischiano grosso. Tra i ponti e le chiusure inaspettate per scioperi e i viaggi d’istruzione, non tutti gli istituti raggiungeranno i 200 giorni di lezione obbligatori per legge per considerare “regolare” l’anno scolastico. E si pensa già agli escamotage anti-ricorso. Cosa sta succedendo Ci sono due festività a breve scadenza: il 25 aprile, che ...

Due giorni di confronto sulla situazione finanziaria delle Province in Italia a Palazzo Ducale : ... Presidente Provincia di Lucca Piero Antonelli, Direttore Generale UPI Salvatore Bilardo, Ministero Economia e Finanze: "Prospettive della finanza provinciale e il suo ruolo a sostegno degli ...

E’ la rivincita del calcio Italiano : due giorni da sogno contro le spagnole - adesso la Roma può volare in finale : E’ la rivincita del calcio italiano, due giorni veramente fantastici, peccato per la Juventus. Ieri l’impresa storica della Roma che ha dominato contro il Barcellona, alieni blaugrana annientati dalla prestazione dei giallorossi. Beffa nel finale per la squadra di Allegri, rimonta straordinaria fermata dal rigore di Cristiano Ronaldo. adesso una sola squadra a difendere i colori italiani in Champions League, la Roma. La squadra di Di ...

Ultimi giorni sull'Isola dei Famosi : la semifinale - poi tutti in Italia per la finale : semifinale de l'Isola dei Famosi: al televoto ci sono Jonathan e Alessia, lo stratega israeliano e la showgirl romana. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni ...

Test Italiano in orbita : il prof racconta i giorni alla Nasa : “Osservando il cielo mi sono reso conto che quello che era stato tra le nostre mani fino a poco prima, stava lasciando la Terra per raggiungere lo spazio: è stata un’emozione travolgente”. Così un ricercatore dell’Università di Foggia, componente dell’equipe coordinata dall’Università di Bari che ha curato l’esperimento “In Vitro Bone”, inviato in orbita da Cape Canaveral, racconta la sue ...

“Torniamo in Italia!”. Ferragni-Fedez - ecco quando la supercoppia farà il ritorno in patria. In questi giorni tutti i fan li hanno tartassati con questa domanda sui social : alla fine Chiara ha ceduto e ha svelato il piano : Il 19 marzo scorso, con molta sorpresa (visto che il parto era previsto il 9 aprile), nasceva Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ormai noto a tutto il mondo del web (con tanto di critiche per questo). Come tutti sanno il neonato è venuto alla luce in California, a Los Angeles. Scelta dettata dal fatto che i genitori hanno voluto dare al piccolo la doppia cittadinanza, sia quella americana, sia quella italiana. Dopo la ...

Coldiretti - dazi : la soia Italiana balza di 4 euro per tonnellata in 7 giorni : Le quotazioni della soia di produzione nazionale sono balzate di 4 euro in una sola settimana raggiungendo un massimo di 381 euro per tonnellata nella prima quotazione dopo l’annuncio dei dazi cinesi sulle importazioni dagli Usa. E’ quanto emerge da analisi della Coldiretti sulle ultime quotazioni della borsa merci di Bologna sugli effetti della ritorsione cinese ai dazi di Trump, che rischia di allargarsi ad altre importanti produzioni ...

Venezuela - trovato assassinato Italiano scomparso da giorni : Umberto Micalizzi, 60 anni, è stato ritrovato morto in una fossa situata nell'area di La Soledad, sull'autostrada Caucagua-Guatopo. L'uomo era scomparso da diversi giorni e, come riferisce il...