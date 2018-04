Il video di una donna aggredita dalla “polizia morale” dell’Iran

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ video - "per me è stata una storia importante" (Maurizio Costanzo Show) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti ospiti al Maurizio Costanzo Show hanno parlato della loro storia d'amore nata a Uomini e donne. Ma le loro opinioni sono apparse molto diverse.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:29:00 GMT)

Il Segreto - giugno 2018 : Nazaria fa una confessione a Don Anselmo video : Prosegue l’appuntamento con la celebre soap opera di origini spagnole “Il Segreto” [Video], prodotta da Boomerang Tv, scritta dall’autrice Aurora Guerra, e sempre ricca di colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Nazaria fara' una confessione a Don Anselmo. La partenza di Fè, lo strano atteggiamento della Gorostiza Nell’episodio che i telespettatori italiani hanno avuto ...

Una Vita - seconda metà di maggio : la rivelazione di Simon - Huertas in colpa video : L’appassionante sceneggiato di origini iberiche Una Vita [Video], creato dall’autrice Aurora Guerra, e narra le vicende degli abitanti di Acacias 38, non smette mai di coinvolgere il pubblico. Nei paragrafi successivi sono descritte le trame degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la seconda meta' del prossimo mese. Cayetana difesa da Teresa, Liberto sfidato da Arturo Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori ...

Una drag queen tra i concorrenti del Grande Fratello video : Il #Grande Fratello 2018 è finalmente cominciato. Il concorrente che fin da subito ha suscitato simpatia nel pubblico è Baye Dame Dia. Il ragazzo, di origini senegalesi, è infatti entrato nella casa più spiata d'Italia facendo il verso alla conduttrice #Barbara D'Urso. Baye, durante le selezioni, ha raccontato di lavorare come commesso in un negozio d'abbigliamento della Capitale e di avere una Grande passione per il mondo della moda. Ma ...

Singapore - ecco il robot che impara autonomamente a montare una sedia | video : Singapore, ecco il robot che impara autonomamente a montare una sedia | Video Prima dell’assemblaggio, i due bracci dell’automa hanno analizzato i pezzi e pianificato tutti i movimenti da compiere. Continua a leggere

Laura Frenna - ex corteggiatrice di Andrea Damante - pubblica una frase sospetta video : Ieri pomeriggio la coppia più bella e ta di #Uomini e donne ha gettato nello sconforto tutti i fans che li vano appassionatamente sui social. Stiamo parlando di #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, i quali hanno pubblicato delle instagram stories in cui confessavano di essersi lasciati [Video]. Dopo un lungo viaggio in Tanzania meno di una settimana fa, la coppia sembrava davvero innamorata e aveva annunciato a una rivista che presto si ...

Amici 2018 - daytime 19 aprile. Luca e Bryan preparano una coreografia sui tacchi – video : Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 si avvicina e l’asticella, come si usa dire, si alza. Per i ballerini Luca e Bryan arriva il momento di esibirsi sui tacchi. L’infortunata Valentina, invece, è ad un bivio tra due medici. Bryan e Luca non perdono tempo e si mettono subito a lavoro con la prova proibitiva! #Amici17 pic.twitter.com/JV1vk6I62l — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 19 aprile 2018 Amici 2018, daytime 19 ...

VELLETRI - "TI SCIOLGO NELL'ACIDO" : STUDENTE MINACCIA UNA PROF/ video - nuovo bullismo in classe : VELLETRI, Video: nuovo caso di bullismo in classe: 'ti SCIOLGO nell'acido, te meno', STUDENTE MINACCIA PROFessoressa a scuola. Le ultime notizie.

Serie C : una marea di penalizzazioni - ecco l'elenco completo di tutti i club video : In Serie C, nella giornata di ieri, 18 aprile, sono arrivate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – , a carico di 4 societa', per violazioni Covisoc. Le sanzioni riguardano i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e riguardano l'Arezzo [Video] ed il Matera che sono state sanzionate con 6 punti, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa. 46 punti di penalizzazione fino ad ...

Salento - dal mare spunta una sorpresa : ecco il video straordinario : Non è una scena a cui si assiste tutti i giorni. Francesco Marchello, nostro affezionato lettore, ha deciso di immortalare l'evento con il suo cellulare. Dopo l'apparizione di un branco di delfini nel video che ieri ha spopolato sul web (clicca qui per rivederlo), adesso un'altra scena bellissima. L'evento è stato ripreso ieri mattina, sul litorale adriatico della penisola salentina, esattamente nel tratto tra San Foca e Roca, entrambe marine ...

E se la prima impronta su Marte fosse di una donna? video : E se la prima impronta su #Marte fosse di una donna? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della #NASA che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello #spazio. Da quando Armstrong ha impresso la prima orma sulla luna, le varie missioni spaziali [Video] hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo ...

Lorena Bobbit - tagliò il pene al marito 25 anni fa : ecco com'è oggi - protagonista di una serie su Amazon Prime video : Era il 1993 e il gesto della ecuadoregna fece il giro del mondo. Ora, 25 anni dopo l'evirazione, la Bobbit torna strettamente d'attualità: il regista Jordan Peele , con la sua casa di produzione ...

Una Vita - trame 23-28 aprile : Fabiana cade dal balcone - morirà? Ecco la verità video : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una Vita [Video], il tissimo sceneggiato che va in onda dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadra' negli appuntamenti inediti che verranno trasmessi la prossima settimana dal 23 al 28 aprile 2018? Nel prosieguo dell'articolo troverete le trame dettagliate. Il terribile incidente della domestica Fabiana Gli spoiler delle prossime puntate ci rivelano che la giovane Elvira Valverde ...