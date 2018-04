Il sostegno del M5s a Zingaretti e la ' linea rossa' tra le due Coree Le notizie del

Loggia - sei liste a sostegno di Del Bono : Lì dentro Del Bono sta raccogliendo nomi della società civile, dei consigli dei quartieri, valorizzando l'esperienza lanciata quattro anni fa, della cultura, dello sport, dell'economia, indicati in ...

NADIA TOFFA ANCORA ASSENTE A LE IENE SHOW?/ “Ci vediamo presto!” - il forte sostegno del web : NADIA TOFFA ANCORA ASSENTE a Le IENE nella puntata di domenica, 15 aprile 2018? Il messaggio sui social non svela niente: la IENE ANCORA out per le cure?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:32:00 GMT)

Corea del Nord ha il sostegno di Russia e Cina per le trattative tra Trump e Kim - : In questo mondo, il paese sarà in grado di agire in maniera "sovrana e indipendente" dai dettami degli Stati Uniti, il cui "unico desiderio è quello di conquistare e controllare il mondo intero con ...

Il meccanico della Ferrari Francesco Cigarini - investito da Raikkonen - ringrazia i tifosi : "Grazie per il sostegno" : "L'operazione è andata bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Sono un grande grazie". Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito ieri ai box dalla monoposto di Kimi Raikkonen al gp del Bahrain, ha voluto tranquillizzare sulle sue condizioni di salute con un post su Instagram, in inglese e in italiano, allegando una foto che lo ritrae sorridente in ospedale con la gamba ...

Biondo squadra blu/ Il rapper un vincitore annunciato? Può contare sul sostegno del pubblico (Amici 2018) : Il rapper Biondo ha conquistato un posto al serale di Amici 2018, in onda questa sera su Canale 5. Ma il professor Carlo Di Francesco lo ha invitato a ritirarsi...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Brasile - Lula non si consegnerà alla polizia. sostegno dai leader della sinistra latino-americana - da Castro a Maduro : L’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva non si consegnerà alla polizia federale. Lo ha annunciato Ricardo Kotscho, ex addetto stampa di Lula, in un’intervista al quotidiano Folha de Sao Paulo. Il giudice di prima istanza Sergio Moro aveva ordinato all’ex presidente del Brasile di costituirsi entro le 22 di oggi (ora italiana). Il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e ...

Livorno : contributi straordinari a sostegno delle famiglie alluvionate - scadenza il 16 aprile : Si avvicina la data di scadenza (il 16 aprile prossimo) per presentare domanda di contributo straordinario da parte di coloro che hanno subito danni dall’alluvione del 10 settembre. Si tratta di un contributo straordinario che il Comune mette a disposizione per un totale di 365 mila euro (somma dei 200 mila euro messi a disposizione nel bilancio 2018 e del saldo del conto corrente “Livorno nel cuore”) a sostegno di quelle famiglie che hanno ...

Calabria - La Stella del Sud per il sociale : la cooperativa interviene a sostegno di una madre in gravi difficoltà economiche : Un posto di lavoro è difficile da trovare all'interno del Meridione e per questo chi investe oltre a esporsi come garante di economia assume anche un ruolo sociale. La funzione sociale, come prevede ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

Michael Schumacher - come sta?/ Ultime notizie - la famiglia dell'ex Ferrari : “Grazie per il sostegno” : Michael Schumacher, la famiglia rompe il silenzio per un messaggio ai fan: “Grazie per il vostro sostegno”. Le Ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari e le sue condizioni di salute(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:10:00 GMT)

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Dalla Regione 6 mln di euro a sostegno dell'apicoltura : ... che hanno tutti espresso il loro apprezzamento per questa nuova e importantissima misura del PSR, che va a supportare e tutelare un settore vitale per l'economia calabrese. La Regione Calabria, si è ...