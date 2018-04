Il Segreto trame Spagna | Consuelo sta morendo | Francisca assassina Fè?

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - trame giugno : Donna Francisca ed il ricatto spiazzante contro Saul
Anticipazioni Il Segreto: Saul arrestato, ecco perché Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse a giugno su Canale 5, svelano che Donna Francisca decidera' di aiutare Saul a patto che accetti il suo infame ricatto.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Matias dice la verità alla madre: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per confermare che non vuole più avere niente a che fare con lei. Beatriz torna a casa distrutta, mentre Matias regala a Marcela un orsetto di peluche che la ragazza desiderava tanto da bambina. Aquilino comunica ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma confessa a Beatriz ...

Il Segreto - trame metà maggio 2018 : una partenza inaspettata - Dolores distrutta
La promessa di Matias, la minaccia di Beatriz Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi a metà maggio rivelano una partenza inaspettata e Dolores distrutta.

Il Segreto Canale 5 - trame dal 16 al 21 aprile : chi è il padre di Ana? Fe addio
Puntate Il Segreto in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 aprile: continuano le avventure ambientate nel piccolo paesino di Puente Viejo, che ha visto il ritorno di Candela e la morte di Ana, la figlia di Julieta. Nelle trame di questa settimana, scopriremo sconvolgenti retroscena che riguardano due dei personaggi più amati.

Il Segreto - trame spagnole : addio a due personaggi storici - ecco chi andrà via
Nelle puntate de Il Segreto che stanno andando in onda in Spagna, Nicolas si trova in guai seri. L'Ortuno, a causa del suo impulso, è stato condannato a morte. Stando agli spoiler che arrivano da terra iberica, il fotografo ha ucciso l'assassino della moglie Mariana. Il malvivente arriva in paese per essere presente al Processo che lo vede imputato. Il padre di Juanita, però, non riesce a sopportare che quest'uomo abbia ucciso sua moglie.

Il Segreto trame Spagna : Mauricio salva Fè - Saul e Julieta fuggono?
Anticipazioni Il Segreto: Mauricio salva la vita di Fè Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole svelano che Mauricio salvera' la vita di Fè, mentre una coppia decidera' di fuggire da Puente Viejo.

Il Segreto - confronto tra Hernando e Nicolas : anticipazioni trame da lunedì 16 a venerdì 20 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La fuga di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

Una Vita trame giugno : Felipe scopre il triste Segreto della madre di Celia Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nei nuovi appuntamento di #Una Vita, la soap opera di Mediaset, che si è di recente occupata dell'uscita di scena di Huertas Lopez [Video]. Le ultime noVita' rivelano che Felipe Alvarez Hermoso pedinera' la madre di Celia, finché scoprira' il suo triste segreto. Anticipazioni ''Una Vita'': la nuova Vita di Celia Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita in programma nel mese di giugno su Canale 5 svelano ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Francisca dice a Prudencio che permetterà a Julieta di affittare una delle sue proprietà, ma durante la notte la fa distruggere da Mauricio. Hernando e Nicolas si chiariscono e recuperano la loro amicizia. Aquilino approfitta del prestito fatto a Hernando per metterlo alle strette. Prudencio porta Julieta a vedere la nuova casa in cui alloggerà con sua nonna, ma i ...