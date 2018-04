Il robot che costruisce una sedia di Ikea in 9 minuti

Apple Daisy - il robot che smonta 200 iPhone all’ora/ Separa i pezzi - riciclando i materiali di valore : Apple Daisy, il robot che smonta 200 iPhone all’ora: Separa i pezzi, riciclando i materiali di valore. E’ stato realizzato dopo lunghi studi, e smonta gli smartphone alla velocità della luce(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:16:00 GMT)

Piaggio investe 300 milioni e punta anche su droni e robot : Colaninno: noi sempre avanti, il futuro è della Vespa elettrica Tra i pezzi della collezione del museo Piaggio di Pontedera c'è anche una Vespa con l'elica, il simbolo di un'azienda «talmente avanti ...

Singapore - ecco il robot che impara autonomamente a montare una sedia | Video : Singapore, ecco il robot che impara autonomamente a montare una sedia | Video Prima dell’assemblaggio, i due bracci dell’automa hanno analizzato i pezzi e pianificato tutti i movimenti da compiere. Continua a leggere

Arriva il robot umano che sanguina e urla per ‘allenare’ i medici : Un robot che urla dal dolore, e sanguina davvero, per insegnare ai medici a non sbagliare le manovre sui pazienti. Un contenitore speciale che riesce a tenere in vita un rene molto più a lungo dei tempi standard e dà più chance ai trapianti. Ma anche un sistema satellitare che guida il chirurgo e lo aiuta nelle difficili operazioni di neurochirurgia, ad esempio fare biopsie mirate durante un intervento al cervello. Sono alcune delle più ...

Robozao a Ballando con le stelle 2018/ Il robot che balla e canta ha stufato il pubblico? : Robozao a ballando con le stelle 2018: i tweet di Selvaggia Lucarelli sono l’unica cosa interessante che ci ricorda dell'esistenza dello strano robot animato che balla e canta.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Michela Greco Da Jeeg robot alla Roma del 1943. Per Mainetti il cinema è sempre Capitale : Dai supereroi della periferia degradata a un tuffo nella Roma ferita nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Due anni fa Lo chiamavano Jeeg Robot irruppe nella scena cinematografica italiana con un ...

Corea del Sud - ricercatori boicottano il centro che studia robot-soldato : ... fra i principali nel campo dell'intelligenza artificiale, boicotteranno il Kaist , Korea Advanced Institute of Science and Technology, , uno dei principali centri di ricerca al mondo che ha sede in ...

Celebriamo i 40 anni di Goldrake con : C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana : In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufo robot in Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ...

Team di robot marini per esplorazioni subacquee geofisiche : Rivoluzione in arrivo per le esplorazioni subacquee geofisiche e geotecniche: una squadra di robot marini è pronta ad agire. E’ il progetto WiMUST (Widely scalable Mobile Underwater Sonar Technology) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. L’iniziativa è coordinata dal centro di ricerca interuniversitario sui sistemi integrati per l’ambiente marino (ISME), di cui l’Università di ...

In Russia una startup ha creato un robot che assume gli esseri umani : I robot sono spesso accusati di togliere lavoro agli umani, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chiama Vera ed è il robot-recruiter russo che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realizzata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera ha già attirato l'attenzione in Russia di ...

In chat con il Maxxi - ecco il robot che svela segreti e opere del museo : ROMA – Vai sulla pagina Facebook del Maxxi, manda un messaggio diretto e il gioco e’ fatto: chatbot diventera’ il tuo compagno di viaggio attraverso l’architettura, l’arte e i segreti del museo progettato dalla grande Zaha Hadid. Semplice, immediata, divertente e innovativa, la guida robotica che ti fa chattare con il museo di via Guido […]

Ecco SoFi - il robot che nuota come un pesce : Si muove agilmente sott’acqua senza spaventare gli animali circostanti e anzi, è probabile che lo scambino per uno di loro. Il suo nome è SoFi (da Soft robotic Fish) e sì, è un robot sottomarino, qui nel filmato mentre nuota al largo delle isole Fiji. Pilotato da un operatore che lo segue a dieci metri di distanza, può tuffarsi fino a quasi venti metri sotto il livello del mare e, grazie a una videocamera, filmare da vicino inosservato il mondo ...

Il robot umanoide di Toyota che non sbaglia un canestro : Nel basket come in altri sport, non si esita a definire come una macchina da punti un giocatore in grado di stracciare da solo gli avversari con le sue prestazioni. Il cestista messo a confronto in questi giorni da Toyota con i malcapitati professionisti dell’Alvark Tokyo (squadra di basket giapponese sponsorizzata dalla stessa Toyota) è però effettivamente una macchina, un robot: si chiama Cue ed è stato progettato dagli ingegneri del ...

Shimon - il robot che suona il jazz - : Si è esibito ad Atlanta, durante un festival dedicato alla scienza: l'automa del Georgia Tech ha suonato la marimba con un gruppo coadiuvato anche da un braccio meccanico