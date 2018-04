Il riassunto di Westworld in 5 punti

wired

(Di venerdì 20 aprile 2018)sta per tornare col suo carico di linee temporali incrociate, violenza, filosofia e intrecci narrativi. Ormai sono passati quasi due anni dalla prima puntata e ci sta che tra labirinti, menti bicamerali e intelligenze artificiali qualche dettaglio sia stato cancellato dalla vostra mente come i ricordi di Dolores al termine del suo cliclo narrativo. Ma non vi preoccupate, ecco qui cinqueper riportare a galla i vostri ricordi prima dell’inizio della seconda stagione, che in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic Hd a partire dalla notte tra il 22 e il 23 aprile alle ore 3:00 in versione originale sottotitolata (la versione doppiata sarà invece trasmessa ogni lunedì in prima serata a partire dal 30 aprile). 1. Dolores Tra i primi personaggi che incontriamo dentro il parco dic’è Dolores, uno degli androidi più vecchi dell’attrazione. Vive con ...