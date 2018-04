Il presidente del CNR in visita in Norvegia dal 22 al 28 aprile

Cina-Regno Unito : presidente Xi a premier May - pronti a promuovere l' 'era dorata' delle nostre relazioni : Il presidente ha poi sollecitato una risoluzione politica della crisi siriana "il prima possibile". , Cip,

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea The post Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud appeared first on Il Post.

Consultazioni della presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

M5s : l'incontro con la presidente del Senato inizia con un'ora di ritardo : Fonti a Palazzo Giustiniani hanno parlano di 'un leggero slittamento concordato' tra i pentastellati e la stessa Casellati -

Calcio - sito d'incontri diventa sponsor del Brescia donne. Il presidente : "Non fateci la morale" : L'accordo stretto per tre partite, la prima è contro l'Atalanta. Ma non si esclude un'intesa anche per il futuro

Consultazioni della presidente Casellati<br>Alle 17 : 30 tocca a Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 17:30 - Iniziati i colloqui tra il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ore 17:00 - In attesa dell’arrivo della delegazione del M5S, Giorgia Meloni (Fdi) sembra essere più ottimista rispetto ai giorni scorsi. “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ ...

A Cuba inizia l’epoca del dopo Castro : Diaz-Canel eletto nuovo presidente : Miguel Diaz-Canel è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall’Assemblea Nazionale Cubana. Diaz-Canel, il primo capo di Stato Cubano dalla Rivoluzione del 1959 che non porta il cognome Castro ed è nato dopo la Rivoluzione stessa, era l’unico candidato per questi incarichi ed è stato eletto da 603 dei 604 d...

Cessione Reggina - l’assurda richiesta economica del presidente Praticò : così è impossibile raggiungere un accordo : Cessione Reggina – La Reggina è concentrata sul campionato di Serie C, in particolar modo obiettivo salvezza vicino dopo il blitz sul campo del Bisceglie, adesso match point contro l’Akragas per chiudere definitivamente i conti. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, alcuni soggetti sono interessati a prelevare il club, la conferma è arrivata dalla stessa società e dal sindaco Falcomatà, si è parlato di trattativa in stato ...

Crotone - ufficializzata l’elezione di Ugo Pugliese presidente della Provincia. Era unico candidato : Il risultato dell’elezione del presidente della provincia di Crotone, avvenuta mercoledì 18 aprile, era già scontato essendo Ugo Pugliese, Sindaco

Vivendi - Cds nomina Yannick presidente al posto del padre : Teleborsa, - Il Consiglio di sorveglianza di Vivendi, riunitosi dopo l'assemblea degli azionisti, ha nominato all'unanimità Yannick Bollorè alla presidenza del gruppo al posto del padre Vincent , che ...

Vivendi - Cds nomina Yannick presidente al posto del padre : Il Consiglio di sorveglianza di Vivendi , riunitosi dopo l'assemblea degli azionisti, ha nominato all'unanimità Yannick Bollorè alla presidenza del gruppo al posto del padre Vincent , che lascia la ...

Il Pd conferma : no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al governo del presidente : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it

Elezioni in Molise - al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione Video : Quattro candidati Governatori nuovi di zecca si giocano domenica 22 aprile la presidenza del Molise. In corsa ci sono Donato Toma per il centrodestra, supportato da ben nove liste, Carlo Veneziale per il centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento Cinque Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound. Sono 250mila circa gli elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica [Video]. Non è consentito il ...

Salvini : governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega : Roma, 19 apr. , askanews, - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un "governo del presidente" in una intervista a Repubblica tv: "Per fare cosa? Con che programma?...