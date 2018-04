Il posto più bello | GionnyScandal | Testo | Audio | MP3

Welfare aziendale - PMI sempre più attive. Mencattini : "Salute e sanità al primo posto" : Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute, smart working. Sono solo alcune delle misure di Welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno rivolgendo sempre maggiore ...

Cancro - “chi vive vicino a impianti di petrolio e gas è 8 volte più esposto al rischio” : Chi vive vicino a impianti di petrolio e gas è più esposto a rischi di Cancro. Lo dice uno studio che ha analizzato le concentrazioni di inquinanti atmosferici, inclusi agenti cancerogeni come il benzene, oltre i livelli ritenuti accettabili dall’Epa (Environmental protection agency), lungo la Northern Front Range del Colorado. La ricerca, pubblicata su Environmental Science & Technoogy dell’American Chemical Society, è stata condotta da un ...

Champions - i più ricchi di sempre : la Juve al quarto posto : In testa alla graduatoria dei ricavi - come illustrato da La Gazzetta dello Sport - c'è il Real Madrid che può vantare un incasso complessivo di 690 milioni. Seguono il Bayern Monaco a 673 e il ...

Un posto al sole / Serena sempre più allarmata - Filippo è nei guai? (anticipazioni 10 aprile) : Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 aprile: la nuova attività on line di Filippo creerà non pochi disagi a Serena, che non potrà fare a meno di preoccuparsi per la sua sorte.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:29:00 GMT)

“Enrico Mentana se ne va”. Indiscrezione bomba sul direttore del Tg La7. Ecco perché non lo vedrete più al suo solito posto : Sempre più idolo della tv e della scena politica con le sue maratone (che ormai anche lui ha iniziato a chiamare con l’hashtag #maratonaMentana), Enrico Mentana è anche star del web e, soprattutto, giornalista rispettatissimo e amato da più parti. Dopo aver resuscitato il Tg di La7, ora i vertici della Rai, come riporta affaritaliani.it, sperano di avere tempo fino al prossimo autunno per rimettere mano alle caselle più alte di ...

L'Empoli è sempre più da A - il Parma torna a 5 punti dal secondo posto : Aurelio Andreazzoli viaggia decisamente verso la serie A, con un ritmo da Juve, Napoli e Genoa di 11 anni fa, da subentrato a Vivarini. Il Parma rischia di farsi riprendere allo scadere dal Palermo, ...

UN posto AL SOLE / Anticipazioni 28 marzo : Vittorio e Anita sempre più vicini ma... : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 28 marzo: Anita cerca sostegno in Vittorio dopo la scoperta del legame con Luca. Ma quali sono le sue vere intenzioni?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Formula 1 2018 - monoposto sempre più veloci : Siamo alla seconda stagione con le monoposto "larghe" in termini di carreggiata e sezione dei pneumatici. La sostanziale stabilità regolamentare, abbinata ai dati raccolti nella precedente stagione, ...

I dipendenti Pd in cassa integrazione scrivono a Martina : "Ancora non ci hai risposto - la situazione sempre più drammatica" : "Carissimo Martina, non avendo ricevuto alcuna risposta alla nostra richiesta datata 19 marzo per un incontro urgente, ti sollecitiamo pubblicamente una risposta in tempi rapidissimi, vista la drammaticità della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Partito Democratico in regime di Cigs dall'1 settembre 2017". Si legge nella lettera inviata dai lavoratori Pd al segretario reggente Maurizio Martina."Come già ribadito ...

La rabbia di Tiziano Renzi : "Adesso basta - non risposto più ai giudici. Mi processino" : "Da ora in poi mi avvalgo della facoltà di non rispondere, adesso processatemi ovunque". Tiziano Renzi dirama una nota tramite il suo legale Federico Bagattini nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sentito dai magistrati di Firenze per l'inchiesta che lo vede indagato, assieme alla moglie, per false fatturazioni."Da quattro anni - recita il testo - la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta. Dopo anni di ...

Nelle spettacolari grotte di ghiaccio dell’Isola degli Apostoli in cui nessuno può più entrare : Un altro inverno senza grotte di ghiaccio. L'ultima volta che hanno aperto al pubblico era il 2014. Ma anche quest'anno nessuno potrà godere dell'incredibile spettacolo offerto dalle Mainland Caves di Apostle Island, nel Wisconsin, o anche solo raggiungerle senza camminare sotto le loro stupefacenti arcate di arenaria ricoperte di stalattiti di ghi...

PATTINAGGIO - KOSTNER MONDIALI DI FIGURA/ Primo posto dopo il corto : "La cosa più bella è stata..." : PATTINAGGIO, KOSTNER MONDIALI di FIGURA: Primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Equinozio : inizia la primavera e termina l’inverno 2018 - al 5° posto tra i più caldi di sempre : l’inverno 2018 si è classificato a livello planetario al quinto posto tra i piu’ caldi di sempre con una temperatura combinata della terra e della superficie degli oceani superiore di 0,73 gradi la media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati del Noaa – National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature dal 1880. In Italia tra pioggia, gelo e neve è caduta in questo ...