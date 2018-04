Il piano B? Accordo tra grillini e Pd ma Giggino fuori da Palazzo Chigi

TIM - management in disaccordo con piano Elliott : Teleborsa, - Tutte le proposte avanzate nel piano Elliot "sono state già attentamente analizzate dal management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state ...

TIM - management in disaccordo con piano Elliott : Tutte le proposte avanzate nel piano Elliot "sono state già attentamente analizzate dal management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state inserite nel piano ...

Israele annulla piano per deportare migranti illegali. Accordo con Onu : oltre 16mila estradati verso Occidente : Israele ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi: la deportazione doveva iniziare ieri ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema, cui si era ricolta una associazione di migranti. Nel frattempo, ha reso noto il governo, è stata raggiunta con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati un’”intesa senza precedenti” in base alla quale 16.250 ...

"Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

“Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd : Per capire fino a che punto esista davvero un doppio forno nella testa di Luigi Di Maio bisogna andare a Bologna. E ascoltare con attenzione quello che Max Bugani ha detto a un esponente del Pd emiliano: «Dal 4 aprile (avvio delle consultazioni, ndr) le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il pri...

M5s - il piano B : 'Accordo col Pd per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...

Accordo Confindustria-sindacati su contratti. Furlan : "piano sviluppo sistema Paese" : Accordo fra Confindustria e sindacati sui contratti e per una nuova stagione delle relazioni industriali. Lo annunciano le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, precisando che l'...

