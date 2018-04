Gf 15 - concorrente abbondona la casa? Ecco chi è e il motivo della decisione : Il Grande Fratello 15 è cominciato da poco più di 48 ore e già sorgono i primi problemi nella casa più spiata d'Italia che - oramai lo sappiamo bene - rappresenta un 'frullatore emotivo' per chi ha l'...

Gf 15 - concorrente abbondona la casa? Ecco chi è e il motivo della decisione : FUNWEEK.IT - Il GF 15 è cominciato da poco più di 48 ore e già sorgono i primi problemi nella casa più spiata d'Italia che - oramai lo sappiamo bene - rappresenta un frullatore emotivo per chi ha l'...

Il motivo della rottura tra Andrea Damante e De Lellis : la verità per i fan : La coppia più acclamata del web, Giulia De Lellis e Andrea Damante, ieri ha colpito i nostri cuori e li hanno spezzati. I fan della coppia, che li hanno seguiti fin dall'uscita dello studio di Uomini e Donne, hanno sempre visto in loro l'ideale perfetto della coppia e il vero amore. I due, infatti, si sono sempre mostrati innamoratissimi. Come si suol dire, però, ''i panni sporchi si lavano in casa'' e loro sono sempre stati bravi a tenere in ...

“Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati” : l’annuncio choc che ha sconvolto i fan. A parlare proprio lei - l’ex Grande Fratello Vip - che spiega il motivo della separazione a sorpresa. Gli utenti increduli (e addolorati) : Una notizia improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A dare la notizia, subito rimbalzata sui social, è stata proprio lei, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato sul suo Instagram Stories che l’amore era arrivato al capolinea. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del ...

“Al ballo della scuola porto mamma” : il motivo è commovente : Uno studente del liceo di Corpus Christi, in Texas (Stati Uniti) è diventato famoso sui social dopo aver portato la mamma al ballo di fine anno, un appuntamento molto importante per i liceali americani. Joe...

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

“Non volevo ma…”. La scelta ‘costretta’ di Maria De Filippi - non è affatto contenta. Il motivo della sua frustrazione (condivisa da molti spettatori) : Un ritorno particolarmente atteso, quello della storica trasmissione Mediaset Amici, talent show capace già in passato di sfornare future celebrità dello spettacolo e della musica italiana e che vedremo nuovamente in onda sabato sera, ovviamente su Canale 5. Con, però, delle novità non da poco, che hanno già fatto discutere nelle settimane precedenti alla messa in onda. Innanzitutto sul fronte della direzione artistica, che ha subito ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...

Quinta Colonna chiude? Il motivo della drastica scelta per il programma di Rete4 : I fan di Quinta Colonna sono col fiato sospeso dopo che Dagospia ha pubblicato la notizia secondo cui il programma condotto da Paolo Del Debbio rischia seriamente di chiudere. L'ultima puntata della ...

“La sua salute…”. Franco choc : lascia l’Isola dei Famosi. E il colpo di colpo di scena è servito. Solo dopo il comunicato ufficiale della produzione salta fuori il motivo serissimo che lo ha costretto a lasciare per sempre il gioco. Panico : colpo di scena all’Isola dei Famosi. E non è certo il primo di questa tredicesima edizione che è una delle più discusse, se non la più discussa della storia del programma. dopo il canna-gate, la presunta scappatella di due naufraghi (molto) impegnati in Italia (non si è ancora capito di chi si tratti); le discussioni, gli abbandoni, arriva la notizia che mette di nuovo al centro dell’attenzione il programma di Alessia Marcuzzi. Riuscirà la ...

“Sei l’unico che non ha salutato Fabrizio Frizzi”. Bufera sul vip della tv - rimproverato pubblicamente. Ma non incassa il colpo - tutt’altro. Spiega il motivo e dà una bella lezione a tutti : Fabrizio Frizzi mancherà a tutti. Ai familiari, ovviamente, agli amici, ai colleghi e pure ai telespettatori, che infatti hanno affollato tanto la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini, quanto piazza del Popolo in occasione dei funerali del conduttore, celebrati mercoledì mattina nella chiesa degli Artisti. Il presentatore se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì scorsi all’ospedale Sant’Andrea a ...

“Lui - lei e… l’altra”. Jennifer Aniston e il divorzio misterioso : ecco l’indiscrezione a sorpresa sul vero motivo della rottura con Justin Theroux. A portalo via dalle braccia della bella attrice una collega famosa (e a sua volta molto sexy) : Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all’improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura. Parliamo, ovviamente, della sempre divina Jennifer Aniston, una delle donne ancora ...

Giulia De Lellis scomparsa dalla tv. Che fine ha fatto? Ecco il motivo della assenza : FUNWEEK - Dopo il GFVip2 e qualche apparizione fugace in TV, Giulia De Lellis è sparita dal piccolo schermo e non va più neanche nei programmi di Barbara D'Urso . Un'assenza notata dai numerosi fan ...