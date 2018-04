Il mondo della musica dance piange il Dj e produttore Avicii

Morto Avicii - il commovente messaggio di David Guetta su twitter e il ricordo del mondo della musica : La notizia della morte all'età di soli 28 anni di Avicii , all'anagrafe Tim Bergling , ha lasciato senza parole tantissimi fan del noto dj svedese. I suoi successi hanno riempito le discoteche di ...

Giornata della Terra : salviamo il mondo dalla plastica : Negli oceani ce ne sono 150 milioni di tonnellate che mettono in pericolo interi ecosistemi. L'azione per combattere l'inquinamento deve essere globale

Satya Nadella diventa una delle 100 persone più influenti al mondo : Se siete utenti Windows 10 Mobile oppure se eravate dei grandi utilizzatori del servizio Groove Musica, molto probabilmente non apprezzate per nulla l’operato di Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft. Eppure, che piaccia o meno, Nadella è visto internazionalmente di buon occhio con i dipendenti, gli analisti e gli azionisti di Redmond che si mostrano piuttosto ottimisti e soddisfatti nel vedere il successore di Steve Ballmer. ...

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - quando il flusso della vita ha fatto sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

“Sta per scoppiare la terza guerra mondiale”. Baba Vanga - le parole choc della veggente. La stessa che aveva ‘azzeccato’ l’11 settembre e altri eventi disastrosi : “Vincerà lui e il mondo sarà ai suoi piedi” : Ci risiamo, ogni qual volta che l’ipotesi di una guerra si avvicina (qualche tempo fa era per il battibecco Usa-Corea del nord; ora per la crisi Trump-Assad-Putin, in Siria) le misteriose e sedicenti visioni di Baba Vanga tornano a galla. La presunta veggente cieca, morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe infatti previsto i conflitti in Siria e ciò che potrebbe avvenire dopo. Da qualche giorno, a seguito degli ...

Il mondo del vino nuovamente a Magrè : 11.200 Euro per la Casa della Solidarietà di Bressanone : Si è chiusa domenica 15 aprile Summa 2018, la “non-fiera” del vino ideata dalla mente eclettica del vignaiolo Alois Lageder – oggi affiancato dal figlio e sesta generazione Clemens Lageder – che si tiene tutti gli anni nel piccolo borgo di Magrè, sulla Strada del vino altoatesina, presso la Tenuta Lageder stessa. Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang hanno accolto quest’anno ben 80 aziende vinicole provenienti da Italia, Francia, Germania, Austria, ...

“Deciderà da sé di che sesso è”. La scelta della coppia che non vuole influenzare il figlio sull’orientamento sessuale. La loro storia fa il giro del mondo - tra polemiche e critiche. Come lo/la stanno crescendo : nemmeno i famigliari sanno nulla della creatura : Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe sconvolgere più di qualcuno. Siamo nel 2018, e sempre più nuove teorie sull’educazione dei più piccoli, soprattutto per quel che riguarda la loro sessualità, stanno prendendo piede. Kyl e Brent Myers, ad esempio, sono una coppia americana che ha deciso di crescere il figlio senza rivelare se sono genitori di un maschio o di una femmina. Quando parlano al bambino, che si chiama Zoomer e ...

Olimpiadi della Matematica : le ragazze italiane sul podio - tra le migliori al mondo : Quattro medaglie di bronzo e una menzione d'onore per le giovani italiane che hanno partecipato la scorsa settimana alle Olimpiadi della Matematica.Continua a leggere

'Una lupa i gemelli nutre e si chiama Roma la sovrana del mondo'. La coreografia da brividi della Sud FOTO : Dì la tua 0 Dì la tua 0 'Una lupa i gemelli nutre e si chiama Roma la sovrana del mondo'. Con la terza Elegia Romana di Ghoete , tradotta poi da Pirandello, , l a Curva Sud porta Roma dentro l'Olimpico. Su uno sfondo giallo e rosso, e con l'azzurro del Tevere in basso, i tifosi ...

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...

Francia - esperti a confronto per la giornata della ricerca italiana nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Il 16 aprile la Giornata della Ricerca Italiana nel mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...