Il governo del commissariamento

governo - Di Maio gela Salvini "Il contratto solo con la Lega" Il pomeriggio del quasi quasi... : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare

governo : Delrio - differenze politiche tra Di Maio e Fico? Non ne ho viste : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – "differenze politiche tra Di Maio e Fico? Io non ne ho viste". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Carta Bianca su Rai3.

I tormenti nucleari del prossimo governo : L'incognita del nuovo governo, che potrebbe nascere con l'appoggio del M5s, non preoccupa l'azienda interamente detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Con i prossimi interlocutori ...

Bologna - ‘A che punto è la città?’. Il libro per sfatare la retorica del buongoverno : A maggio verrà distribuito A che punto è la città? Bologna dalle politiche di “buongoverno” al governo del marketing, un saggio a più mani curato dalla rivista “Gli asini” nata da Goffredo Fofi. Il libro, scritto da architetti, geografi, urbanisti, sociologi, intende ridimensionare la reputazione di Bologna come città laboratorio del “buongoverno”. Lo fa attraverso l’analisi delle retoriche che il partito di governo del Comune di Bologna ...

governo - Salvini : “Fondata speranza di superare la politica del no”. Poi l’appello al M5s : “Parli di programmi” : “Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con la Casellati. “Confidiamo – ha continuato – che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”. Poi ha concluso: “Per noi è ...

Il Pd conferma : no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al governo del Presidente : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella

governo - i Cinque Stelle aprono al Pd Live No dei dem : M5S-Lega - è l’ora della verità : Il capogruppo Toninelli: «Con Forza Italia impossibile scrivere un patto di Governo». E Toti chiude a un accordo centrodestra-dem: «Gli italiani non hanno votato per questo»

Salvini : governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega : Roma, 19 apr. , askanews, - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un "governo del presidente" in una intervista a Repubblica tv: "Per fare cosa? Con che programma?...

Quinta Colonna puntata 19 aprile : Paolo del Debbio sull'ipotesi di governo Casellati : Se ne parlerà come al solito Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: gli ospiti di giovedì 19 aprile Anche Luigi Di ...

governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

Consultazioni - la mossa anomala di Sergio Mattarella : già pronto l'uomo del governo degli orrori : Una 'mossa anomala', quella di Sergio Mattarella , che ora assume un significato chiaro. Il presidente della Repubblica ha dato mandato esplorativo a Elisabetta Casellati , limitato però al solo ...

governo del presidente - ora i partiti sono cauti : sarebbe difficile dire no : sera quando Giorgetti chiama al telefono Salvini per confidargli un'intuizione maturata dopo l'incontro al Senato con la Casellati: «Occhio Matteo, perché Mattarella potrebbe anche saltare il secondo ...

Esplorata la fine del governo Salvini-Di Maio : C'è un'antica sapienza costituzionale in questa "esplorazione" dall'esito annunciato ma non inutile. Perché è chiaro che al Quirinale non occorre attendere la giornata di venerdì per capire che, anche questo giro, non porterà né un governo, né un serio e credibile "innesco" di trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle o tra Lega e Cinque stelle. Basta scorrere le dichiarazioni, anche quelle ...