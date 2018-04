Il dopo Castro nella ' nuova' Cuba

Miguel Diaz-Canel - l’uomo che viene dopo i Castro a Cuba : La novità più eclatante sta nel nome, o meglio, nel cognome. Da quasi sessant’anni a questa parte non era cambiato. Era dal 1959 che un capo di stato a Cuba non portava il cognome Castro. Ora sì. È Miguel Diaz-Canel, eletto presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall’Assemblea Nazionale Cubana il 19 aprile del 2018. Lo hanno votato 603 dei 604 deputati del Parlamento unicamerale dell’Avana. Diaz-Canel è anche ...

Diaz Canel presidente dopo 60 anni di Castro : Le doti principali di Miguel Diaz Canel sono la riservatezza e la prudenza, e hanno determinato la sua scelta come successore di Raul Castro alla presidenza di Cuba, che a meno di sorprese clamorose verrà ufficializzata oggi. Proprio questo basso profilo, però, ha alimentato l’enigma sulla sua figura. I critici lo considerano uno strumento di Raul,...

Cuba - finisce l’era dei Castro. E dopo Raul arriva Diaz-Canel - primo presidente che non ha fatto la rivoluzione : Per la prima volta dal 1976 il presidente di Cuba non sarà un membro della famiglia Castro. Terminata l’era di Fidel, oggi è l’ultimo giorno in prima linea del fratello Raul, che non si è candidato alla rielezione. Ma l’esito della seduta dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo presidente è già scritto: il superfavorito è Miguel Diaz-Canel (57 anni), attuale primo vicepresidente del Consiglio di Stato e del ...

Cuba - la successione lenta per guidare l'isola del dopo Castro : Le sfide, dopo che Raúl ha provato a tracciare un futuro in salsa vietnamita - partito unico nel libero mercato - del socialismo statalista Cubano, saranno soprattutto in economia. Dall'attesa ...