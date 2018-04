Il contenzioso assicurativo nelle statistiche IVASS | in attesa di “efficaci presidi

leggioggi

(Di venerdì 20 aprile 2018) Con la pubblicazione del periodico bollettino statistico l’ha reso noti i dati sulnel ramo RC auto per il periodo 2010/2016. Secondo gli ultimi rilievi, al termine del 2016 erano pendenti complessivamente quasi 250 mila cause (247.338, per la precisione) sia in sede civile che penale, in ogni grado di giudizio. Il dato è in calo del 18,3% rispetto al 2010, ma il numero dei sinistri in causa rispetto al totale di quelli denunciati è del 9,8%. Quest’ultima è una percentuale decisamente elevata rispetto al passato (la media annua è stata del 6,5% nel triennio 2007-2009). Sono 156.885 le cause civili chiuse nel 2016, ed è significativo che tale dato superi quello relativo alle nuove aperture, pari a 143.845. I tempi per giungere a sentenza, però, restano lunghi: le cause civili relative a sinistri avvenuti fino a fine 2011 sono il 29% del totale, quelle ...