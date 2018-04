Il Colle non apprezza il teatrino dei veti | l' autocandidatura di Salvini non fa presa

“Basta - è evidente”. E alla fine la D’Urso sbotta. La conduttrice non si regge e - commentando ‘quel’ tanto discusso caso - dice la sua (lanciando una frecciatina alla Collega). Boom! : Ancora lei, Barbara D’urso. La nuova conduttrice dell’edizione numero quindici del Grande Fratello Nip, quella che porterà dentro la casa più spiata d’Italia un folto gruppo di ‘famosi’ e non, la protagonista dei pomeriggi e della domenica è tornata a parlare su un pruriginoso caso. Lo ha fatto dal suo salone, quello di ”Pomeriggio Cinque”, durante la puntata andata in onda maredì 17 aprile ...

Cassazione : non può essere licenziato chi non blocca un Collega che ruba sul lavoro : Furti sul lavoro da parte di un sottoposto? Se non li si impedisce, ma li si denuncia, non si può essere licenziati . Questo perché il dipendente deve vigilare sulla diligenza dei suoi sottoposti ma ...

Giletti - lite epica a Non è l'Arena con la giovane in Collegamento : ospiti esterrefatti : lite furiosa a 'Non è l'Arena' tra Massimo Giletti e una giovane ragazza durante un collegamento da Mezzojuso in merito alla vicenda delle sorelle Irene, Anna e Ina Napoli, imprenditrici agricole da ...

Siria - timing del Colle sul governo non cambia. Vinitaly crocevia politico : La situazione politica italiana, insomma, continua ad essere paralizzata. E si potrà sbloccare solamente in due modi. Il primo: le parti politiche dovrebbero abbandonare i veti a cui si sono ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Sicilia : assessore Razza - Finanziaria non ridotta - norme importanti in Collegato : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "La legge Finanziaria è tutt’altro che ridotta e rappresenta un sostanziale elemento di novità in una strategia di politica economica che si dispiegherà nel corso della legislatura". Lo dice l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, a proposito de

Migranti : pm Palermo - non esclusi Collegamenti tra indagati e terrorismo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Il provvedimento di fermo eseguito all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo a carico di una organizzazione transnazionale che organizzava viaggi dalla Tunisia all'Italia a bordo di gommoni di lusso, "ha consentito di delineare l’esistenza di un’associazione

Migranti : pm Palermo - non esclusi Collegamenti tra indagati e terrorismo (2) : (AdnKronos) - Inoltre, in base al materiale probatorio acquisito, è stato possibile delineare i precisi ruoli svolti nell’associazione/i da parte degli indagati. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno fatto emergere il ruolo preponderante di due soggetti, quali organizzatori di entrambe l

Maria De Filippi vs Barbara d'Urso/ Video : “Alcune Colleghe fanno cose che non farei mai” (Che tempo che fa) : Maria De Filippi si racconta a Che tempo che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo l'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Mattarella sciolga le Camere Al voto se non c'è maggioranza Il Colle vuole aiutare Pd e FI : Sembra delinearsi una strategia chiara da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: prendere tempo per allungare il brodo e permettere a Forza Italia e al Partito democratico di rafforzarsi e di allontanare il voto che temono sopra ogni altra cosa... Segui su affaritaliani.it

Vergogna in Rai. È successo dopo la morte del noto volto della tv. “No - non riposa in pace”. Due famosi personaggi televisivi vogliono ricordare l’amico e Collega scomparso ma - di punto in bianco - iniziano a insultarsi. Finisce malissimo : “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli”, con questo messaggio, pubblicato su Facebook corredato dalla foto di una candela accesa, la famiglia del giornalista sportivo Ignazio Scardina ne ha annunciato la morte. Il mondo del giornalismo è in lutto per la perdita di Scardina che, dal 2000 al 2006, fu a capo della redazione calcistica di RaiSport. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e ...

Di Maio : Salvini a Colle con 17% o 37% - ma comunque non ha 51% : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, 'Sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Aspetto e ...

