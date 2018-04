Il cancro non ha spento i suoi sogni | gamba riattaccata al contrario per tornare a ballare

A 8 anni Julian guarisce dal cancro senza cure. I medici sono sbalorditi : "La scienza non sa spiegarlo" : Il piccolo Julian Malankowska Julian e la sua inspiegabile guarigione dalla leucemia Julian Malankowska è un bambino inglese, nato a Blackburn, nel Lancashire. La sua storia ha fatto rimanere a bocca ...

Ballerina prodigio di 9 anni non si arrende al cancro : qualificata ai Campionati Europei : La storia di Lily Douglas, Ballerina prodigio di 9 anni, che nonostante combatta da un anno contro un raro tumore osseo che l'ha costretta a quattordici cicli di chemioterapia e a numerosi interventi, è riuscita a qualificarsi ai Campionati Europei: "Finché continua a danzare, può superare qualunque cosa".Continua a leggere

Gb - la piccola ballerina che non si arrende al cancro qualificandosi ai Campionati Europei : Gb, la piccola ballerina che non si arrende al cancro qualificandosi ai Campionati Europei Lily, 10 anni di Edimburgo, campionessa di break dance e freestyle, un anno fa ha scoperto di essere affetta dal sarcoma di Ewing, che colpisce il tessuto osseo, ma non ha appeso le scarpette di danza al chiodo Continua a leggere

Perché lo screening del cancro del colon-retto non si può non fare : Alberto Sobrero, Primario di Oncologia Medica dell’Ospedale San Martino di Genova, ha rilasciato un’intervista nella quale spiega come si fa lo screening del cancro del colon-retto e Perché non si può non partecipare a tali programmi. ? Per cominciare, Alberto Sobrero spiega che una persona che ha sintomi o segni come alvo che diventa irregolare, dopo essere sempre stato normale, dolori e sangue nelle feci, non deve partecipare ai programmi di ...

Le Iene - la paura per Nadia Toffa : provata dalle cure dopo il cancro - non può andare in onda : Costretta a un turno di riposo. Nadia Toffa, via Facebook, ha annunciato che domenica sera non condurrà Le Iene a causa delle cure che sta seguendo dopo il tumore che l'ha colpita alcuni mesi fa. '...

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...

Shannen Doherty e il post choc : 'Le analisi non sono buone - ma il cancro mi ha resa forte' : 'I marker tumorali sono alti'. Così esordisce Shannen Doherty su Instagram. L'ex star di Beverly Hills 90210, diventata un simbolo della battaglia contro il cancro, continua la sua lotta alla malattia ...

"Le analisi non sono buone - ma il cancro mi ha reso forte e ottimista" : Shannen Doherty, ex star di Beverly Hills 90210, prosegue la sua battaglia contro quel cancro al seno che, solo qualche mese fa, sembrava in totale remissione. Ora un nuovo post diffuso sul suo profilo Instagram ha allarmato i fan: gli esami hanno evidenziato valori particolarmente elevati di uno specifico marcatore tumorale."Significa solo che devo essere monitorata", ha rassicurato la Doherty. La presenza di valori elevati non dovrebbe ...

IL CAFFÈ PROVOCA IL cancro?/ La sentenza shock di un giudice : ma non è definitiva e la comunità scientifica... : Il CAFFÈ PROVOCA il CANCRO? La decisione shock di un giudice: etichette, “Nuoce alla salute”, nel frattempo Starbucks resta in silenzio, prepara la contromossa?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:17:00 GMT)

Nadia Toffa - “Prendi in giro i malati di cancro”/ Non sono guarita ma vivo con il sorriso : Nadia Toffa ha risposto alle critiche di un follower che l'ha accusata di parlare di eccessiva leggerezza del percorso di guarigione dal cancro. Ecco la sua reazione.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Nadia Toffa confessa di non essere ancora guarita dal cancro : Nadia Toffa da Maurizio Costanzo: “Non posso parlare di guarigione” In questo periodo molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno confessato di avere avuto un cancro o di star ancora combattendolo con tutte le forza. Tra questi v’è senza dubbio Nadia Toffa il cui ritorno a Le Iene Show in coppia con Nicola Savino e Matteo Viviani ha lasciato a bocca aperta tutti quanti i telespettatori. Infatti in quell’occasione ...

“Un bagno di dolore”. Elena Santarelli torna a parlare della situazione del figlio - il piccolo Giacomo che lotta contro il cancro. “Non ne avete idea” : Sicuramente un momento molto delicato quello che sta vivendo Elena Santarelli in questi ultimi mesi, con il figlio Giacomo costretto da novembre ad affrontare una terribile battaglia contro un male durissimo da sconfiggere e del quale la stessa showgirl aveva rivelato l’esistenza. Tanti, tantissimi i messaggi che sono arrivati a suo sostegno da quando la moglie di Bernardo Corradi ha scelto di rendere pubblica la notizia, una ...