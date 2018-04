I separatisti baschi dell' Eta chiedono perdono alle vittime Ci scusiamo per il

huffingtonpost

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto. "Abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti ee azioni'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in cui chiede "" in maniera specifica"che non avevano un coinvolgimento diretto nel conflitto".L'Eta ammette che negli ultimi decenni la società basca ha subito "sofferenza eccessiva" con "morti, feriti, persone torturate, rapite o costrette a fuggire all'estero" e riconosce che l'ETA ha avuto una "responsabilità diretta" e che "nulla di tutto questo avrebbe mai dovuto verificarsi o si sarebbe dovuto prolungare nel ...