I giudici : La trattativa Stato-mafia ci fu Condannati Mori - Dell’Utri e De Donno : Secondo la Corte d’assise non solo è esistita, ma ad averla fatta sono stati i boss mafiosi, tre alti ufficiali dei carabinieri e il fondatore di FI. Assolto l’ex ministro democristiano Mancino

Trattativa - i giudici in camera di consiglio. Storia del processo sul patto tra Stato e mafia : tra accuse - polemiche e misteri : L’hanno definito il processo in cui Stato ha messo sul banco degli imputati se stesso. Adesso dovrà decidere se assolversi o meno. Sono entrati in camera di consiglio i giudici della corte d’Assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Un dibattimento comin ciato quasi cinque anni fa, con più di duecento udienze, decine e decine di testimoni, 88 anni di carcere chiesti ...

Mafia : processo trattativa - prima notte di Camera consiglio per giudici Assise : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – prima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d’Assise di Palermo che dovranno emettere la sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per i nove imputati, tra i quali l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. I giudici, due togati e i giudici popolari, si sono ritirati ieri mattina, poco dopo le 10.30, nell’aula bunker ...

Trattativa - Mancino : “Non rifarei le telefonate a D’Ambrosio”. I giudici entrano in camera di consiglio : “A posteriori penso che sarebbe stato preferibile non telefonare a Loris D’Ambrosio. Ero preoccupato, eravamo in piena bufera giornalistica”. Il processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra si chiude con un rammarico: quello di Nicola Mancino, l’ex ministro dell’Interno imputato di falsa testimonianza. È lui l’ultimo imputato a prendere la parola per rendere dichiarazioni spontanee davanti ...

Trattativa Stato-mafia - a Palermo giudici in camera di consiglio : Palermo, 16 apr. , askanews, Si avvia alla conclusione a Palermo uno dei processi più seguiti e discussi degli ultimi anni, quello sulla Trattativa Stato-mafia. Nell'aula bunker del carcere ...

Mafia : processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall’ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d’assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato l’aula per entrare in Camera di consiglio. Difficile fare previsioni sulla sentenza, ma secondo le prime ipotesi potrebbe ...