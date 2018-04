Hulu ordina la comedy hot PEN15 | CBS sospende Living Biblically e altre news in breve

comingsoon

: PEN15: Hulu ordina la prima stagione della serie tv per adulti - Style_Sheets : PEN15: Hulu ordina la prima stagione della serie tv per adulti - Style_Sheets : PEN15: Hulu ordina la prima stagione della serie tv per adulti #serietv -

(Di venerdì 20 aprile 2018) • Sundance Now ha rinnovato per una seconda stagione il dramedy creato, scritto e interpretato da Shoshannah Stern e Josh Feldman This Close , in streaming nel 2019. • Deadly Class è l'ultima ...