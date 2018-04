Honda CB1000R | lo stile è lʼasso nella manica

La nuova Honda CB1000R e la sua nuova “mechanical art” : 2018 CB1000R La nuova Honda CB1000R debutta in citta` al Fuorisalone 2018 di Milano con un’anteprima esclusiva realizzata in collaborazione con Nicola Quadri Studio presso lo Spazio Tiraboschi, in via Pierlombardo 30. La Milano Design Week, dal 17 al 22 aprile, in questo esclusivo contesto, e in uno spazio dedicato, la nuova Honda CB1000R si mostra per la prima volta a un pubblico non specializzato, facendo leva proprio sulle sue ...