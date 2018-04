Ho visto il corpo in fiamme all' Eur

Roma - corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur/ Un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:07:00 GMT)

"Mio figlio non beveva - ma l'ha ucciso l'alcol. Quando sono andato a recuperare il corpo - ho visto uomini persi" : "Un padre può essere preoccupato se suo figlio si ammala, se non va bene a scuola, ma non può avere il terrore che suo figlio vada a ballare, non può passare quelle notti nell'angoscia di non vederlo più tornare. Non ha senso tutto questo". A parlare sulle pagine del Corriere della sera è Antonio Marra, padre di Nicola, il giovane napoletano di 20 anni scomparso dopo una notte trascorsa in discoteca a Positano ...

Turchia - Chi l’ha visto : “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul” : “È stato ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori“, il 33enne scomparso a Istanbul nei giorni scorsi, a Sarayburnu, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Il corpo dell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di medicina forense locale per accertarne l’identità ...

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi chiama la polizia : “Quello che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...