Ho scritto che Papa Francesco è un conservatore e i cattolici sono rimasti zitti

Anche per i cani e i gatti il carattere è scritto nelle stelle? : ... Bilancia e Acquario, : loro sono i relazionali, che hanno piacere a entrare in relazione con le persone, si muovono, sono veloci a comprendere i comandi, sempre vispi, curiosi e aperti al mondo ...

Boeri smaschera Fico : "Gli ho scritto dove risparmiare - ma lui non mi risponde" : ' Il reddito di cittadinanza è qualcosa di cui si discute a livello accademico e non esiste in alcuna parte del mondo: si dà un reddito a tutti a prescindere dal proprio patrimonio', spiega, 'Quello ...

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...

Fender vs Gibson - le chitarre elettriche che hanno scritto la storia del rock : La band di due grandi chitarristi come Mark Knopfler e Richi Sambora entrano nella rock an Roll Hall of Fame. La cerimonia, che si terrà a Cleveland, sabato 14 aprile vedrà così salire sul palco i ...

Alerion - sottoscritto atto conferimento di tre società eoliche : Alerion Clean Power , Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., hanno sottoscritto l'atto di conferimento in natura di tre parchi eolici, attualmente in fase di costruzione, per un totale di 102,...

Ioscrittore e le donne che fecero l’Italia : Pubblichiamo qui l’incipit del romanzo Quelle del quarantanove, vincitore del Premio Vanity al miglior personaggio femminile nell’ambito del concorso IoScrittore, il Torneo Letterario promosso dal gruppo editoriale GeMs. Il libro, pubblicato in ebook, è opera di Valerio Maria Fiori di Camerino, copywriter pubblicitario e sceneggiatore, e del romano Marco Amato, anche lui sceneggiatore televisivo. Siamo in pieno Risorgimento italiano, ...

Il caffè “può causare il cancro” : giudice vuole che sia scritto nelle avvertenze : Un giudice dello Stato della California ha deciso che i produttori dovranno informare i clienti (inserendo etichette come per le sigarette) sul fatto che il caffè può causare il cancro: il motivo risiederebbe nel fatto che la bevanda contiene un composto chimico ritenuto tossico, l’acrilammide, che si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nel prodotto finale finale, anche se in quantità minime. L’acrilammide, spiega ...

Frizzi - lo sfogo di Michelle Hunziker : "Ecco perché non ho scritto nulla sulla sua morte" : La showgirl in un lungo post su Instagram si difende alle accuse 'social' e rivendica la libertà di vivere il lutto in modo privato I funerali di Fabrizio Frizzi Frizzi, la moglie Carlotta abbraccia ...

Fabrizio Frizzi - Michelle Hunziker : 'Perché non ho scritto nulla su di lui' : 'In questi ultimi due giorni ho riflettuto riguardo un fenomeno assurdo che sta accadendo nel mondo dei social e che, con mio grande dispiacere, mi ha toccato da vicino. Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi in assoluto potere, nella loro ...

“Sei l’unico che non ha scritto due righe per Frizzi” : la replica di Alessandro Cattelan : In queste ore l’hashtag #FabrizioFrizzi è costantemente nella trend topic dei social. Pochi, pochissimi, sono coloro che non hanno affidato alla rete il proprio dispiacere per la

“Spero di…”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo straziante sms all’amico. Parole che - lette a posteriori - fanno ancora più male. Cosa ha scritto il conduttore qualche tempo prima di morire. Dolore immenso : La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha segnato tutta Italia. Frizzi era uno dei conduttori più amati della televisione e tutti noi ce lo sentivamo vicino, come fosse uno di casa. E la sua morte è stata una morte che non ha lasciato indifferente nessuno. Venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, il noto conduttore lascia la moglie Carlotta Mantovan – che aveva conosciuto a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni ...

Fabrizio Frizzi - social contro Alessandro Cattelan/ “L’unico che non ha scritto niente” : replica dopo EPCC : Morte Fabrizio Frizzi, social contro Alessandro Cattelan: "sei l'unico che non ha scritto nemmeno due righe sulla sua morte. Mi sei calato". La replica acuta del conduttore di EPCC(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:58:00 GMT)

“Ho scritto a Fabrizio e…”. Commovente Frizzi. La risposta del conduttore a Matteo - il ‘perfetto sconosciuto’ che nel 2010 gli ha dato il benvenuto sui social : Fabrizio Frizzi la notte scorsa se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato la moglie Carlotta e la figlioletta Stella di quasi cinque anni. Ha combattuto fino all’ultimo come un leone. Perché quando era il momento di tirare fuori il carattere lo tirava fuori. E la battaglia contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella (“una missione per cui vivere”) e ...

Alberto Ongaro - addio allo scrittore gentiluomo che aveva fondato con Hugo Pratt l’albo a fumetti Asso di Picche : Ci sono persone che arrivano e persone che appaiono. Era un tardo pomeriggio di novembre quando Alberto Ongaro, scomparso questa mattina all’età di 92 anni, mi apparve tra le luci gialle del pontile del Lido, come se fosse lì da sempre, e ci incamminammo nella nebbia per il Gran Viale. Quando due che non si sono mai visti hanno un appuntamento, fu la prima cosa che mi disse, non si sa come, si riconoscono immediatamente. Invece quando qualcuno ...