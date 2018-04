Hiv per seimilia italiani | ma non lo sanno Le campagne di sensibilizzazione contro l' Aids

Hiv per SEIMILA ITALIANI - MA NON LO SANNO/ Nuova scoperta per fermare il contagio da Aids : Hiv per SEIMILA ITALIANI, ma non lo SANNO, Aids soprattutto nei maschi, contratto per via sessuale. I dati preoccupanti della ricerca effettuata dall'Iss: ecco tutti i numeri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:07:00 GMT)

Ronzulli : "Accordo centrodestra-M5S arcHiviato per sempre" : Non ci sarà nessun nuovo governo che preveda un’alleanza tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle: lo dichiara senza mezzi termini la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Ospite stamane della trasmissione Circo Massimo, su Radio Capital, la senatrice ha comunicato la rottura definitiva con Luigi Di Maio dopo quanto accaduto nella giornata di ieri: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da arcHiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane : “La storia tra Simone e Lucia Bramieri? Per me già arcHiviata” : “Sono giornate politiche complesse e impegnate, due giorni fa sono stata eletta nell’ufficio di presidenza del gruppo della Camera: io continuo il mio percorso, mentre Simone è al Grande Fratello”. A parlare è Stefania Pezzopane, deputato in carica per il Partito Democratico, salita agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Simone Coccia Colaiuta, di ben 24 anni più giovane di lei. L’ex muratore e spogliarellista, martedì ...

La berlusconiana Ronzulli : "Basta schiaffi - l'accordo centrodestra-M5S è arcHiviato per sempre" : Basta schiaffi: l'accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicinissima a Silvio Berlusconi: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", dice la senatrice a Circo Massimo, su Radio Capital."L'apertura di Di Maio è durata meno di ...

Mondo di Mezzo - Bubbico e Campana a rischio processo per falsa testimonianza. Nicola Zingaretti verso l’arcHiviazione : C’è chi negò di aver mai incontrato Salvatore Buzzi, chi affermò di non conoscere Massimo Carminati e chi “negò reiteratamente numerose circostanze” della sua vita politica e personale. Ne è convinta la procura di Roma che ha chiuso le indagini nei confronti di 18 persone chiamate a testimoniare nel corso del processo al Mondo di Mezzo. L’inchiesta nasce su richiesta dei giudici del tribunale capitolino, che il 20 luglio ...

FAUSTO BRIZZI INDAGATO PER VIOLENZA / Ultime notizie : le accuse di tre donne rischiano l'arcHiviazione ma... : FAUSTO BRIZZI INDAGATO per VIOLENZA sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le Ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:30:00 GMT)

#HivnoPregiudizio - Napoli per un giorno si tinge di rosso : Molto aperta su temi quali l’omosessualità o le differenze religiose, Napoli si riscopre poco incline ad accettare e comprendere le difficoltà di quanti sono affetti da Hiv. Una componente discriminatoria che trova sfogo soprattutto on-line. E’ questa l’inaspettata fotografia che emerge da un’analisi condotta da Voices from the Blogs, start up dell’Università di Milano specializzata nell’analisi delle conversazioni online. Lo studio, ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - pm Roma deposita nuove intercettazioni. Giudice rinvia udienza per arcHiviazione : Quando il 4 luglio dell’anno scorso la procura di Roma chiese l’archiviazione sostenendo che fosse impossibile stabilire movente e autori dell’omicidio di Miran Hrovatin e Ilaria Alpi sembrava che fosse calato il sipario sul caso della giornalista e dell’operatore del Tg3, uccisi in Somalia il 20 marzo 1994. A pochi giorni del riconoscimento di 3 milioni di euro al cittadino somalo, Omar Hashi Hassan, ingiustamente ...

Hiv : nuovo metodo per combatterne la trasmissione : Gli scienziati dell’University of Waterloo hanno sviluppato un nuovo strumento per proteggere le donne dalle infezioni dell’HIV. Lo strumento è un impianto vaginale che riduce il numero di cellule che il virus dell’HIV può colpire nell’apparato genitale femminile. A differenza dei metodi convenzionali per la prevenzione dell’HIV, come profilattici e farmaci, l’impianto sfrutta la naturale immunità al virus di alcune persone. L’HIV infetta il ...

In Australia c’è un grosso incendio boscHivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney : Nel sud dell’Australia centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di contenere e spegnere un grosso incendio boschivo che è arrivato alla periferia meridionale di Sydney. Le persone che abitano nella zona sono state invitate a cercare dei rifugi, dato The post In Australia c’è un grosso incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney appeared first on Il Post.